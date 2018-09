Sport



U.I.S.P.: partenza con il botto, travolgenti Cascio, Poggio e Casciana

sabato, 29 settembre 2018, 08:46

di simone pierotti

Partita la stagione 2018/2019 per il campionato U.I.S.P. della Garfagnana che, nonostante qualche defezione, si rinnova e ripropone sfide e derby sempre accesi e interessanti.

La prima giornata ha offerto lo scontro diretto tra due delle favorite, i campioni in carica del Lokomotiv e il Baston Villa. E’ terminato con salomonico pareggio, 1-1, firmato dalle reti di Marco Castagnoli e Davide Di Bartolomeo. Hanno vinto tutte le altre favorite, a partire dagli Amatori Cascio che hanno travolto la neonata Unione ’98 5-0 grazie alle doppiette di Alessandro Baiocchi e Daniele Cecchi, e alla rete di Tommaso Vangi. Travolgente anche il Capriola Poggio, che vince 3-0 sul campo, sempre ostico, del Cerretoli. In rete Federico Del Giudice (doppietta) e l’eterno bomber Edoardo Micchi. Bella vittoria anche per il Camporgiano che passa 2-0 sul campo del Corfino grazie alla doppietta di Simone Lezoli. Parte con una sconfitta, ma con una buona prova, la nuova squadra United Colours, battuta 2-0 dai Diavoli Rossi Filicaia, in rete con Alessio Rocchiccioli e Marco Bravi. Inizio positivo anche per il Casciana Cascianella che travolge a domicilio il MGS City 4-1, doppietta di Gabriel Mogut, reti di Alessandro Mori e Nicolò Bertoncini, rete della bandiera di Massimiliano Castellini. Nelle stagioni passate il Cerageto Mojito era solito vincere con il contagocce ma stavolta è partito in maniera beneaugurante, con la vittoria 2-1 contro il Vicas Amatori (reti di Paolo Turrini, Luca Turrini e Riccardo Casotti).