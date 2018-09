Sport



Un bel Pieve Fosciana impone il pari alla corazzata Forcoli

domenica, 16 settembre 2018, 18:59

di michele masotti

0-0

Pieve Fosciana: Regoli, Giusti Gioele (57’ Touray), Angelini, Giusti Odoardo, Bacci, Pieri, Lucchesi (59’ Sarti), Cecchini (73’ Pellegrinetti), Piacentini, Alfredini (73’ Vitali), Dini. A disposizione: Bertoncini, Teani, Barsanti, Sesti e Motroni. Allenatore: Francesco Fiori

Forcoli: Bulleri, Salvini, Sheshi (44’ Rossi), Di Sandro, Rosi, Kande, Lorenzo Marianelli (71’ Favarin), Sireno, Toti (50’ Dicko), Demi, Mainardi (64’ Baldini). A disposizione: Doveri, Matteo Marianelli, Lorenzi, Cavallini e Miccoli. Allenatore: Armando Traversa

Arbitro: Leonardo Falleni di Livorno (Assistenti Alfieri e Guiddemi di Prato)

Note: Calci d’angolo 4-3. Ammoniti Giusti Gioele, Odoardo Giusti, Alfredini, Regoli, Dini, Kande e Salvini. Minuti di recupero 2’ e 5’

Il Pieve Fosciana bagna il suo ritorno in Promozione, categoria dalla quale i biancorossi mancavano dal 1995, con un lusinghiero pareggio contro il Forcoli, una delle compagini maggiormente accreditate per la vittoria finale. Anzi, sono stati propri i ragazzi di Francesco Fiori a costruire le palle gol più nitide per portarsi a casa l’intera posta in palio. Dal canto loro gli ospiti, guidati a centrocampo dall’ex Castelnuovo Sireno, possono recriminare per il gol annullato a Baldini per fuorigioco nei minuti finali. L’approccio a questa serie, al netto anche delle assenze pesanti di Biagioni, Malatesta e Umberto Barsanti, del team garfagnino è stato dei migliori. La difesa pievarina ha offerto pochi palloni giocabili alle punte pisane, il centrocampo si è ben disimpegnato e i nuovi fuoriquota hanno disputato una buona gara. Unica pecca di giornata rimane la mancata freddezza sotto porta. Anche negli ultimi 20’, quando il Forcoli si è prodotto in un continuo forcing, i locali hanno serrato le fila e portato a casa un punto importante in un campionato che sarà tutto da scoprire, vedi la collocazione geografica delle avversarie.

Fiori opta per un 4-3-3 con la coppia di marcatori centrali formata Bacci-Pieri (ottima la loro prova nda) e con terzini i neo acquisti Angelini, un ritorno per lui, e Gioele Giusti. A centrocampo fiducia per il classe 2000 della Juniores Cecchini; davanti il tridente è formato da Piacentini, Alfredini e Dini. Traversa, tornato sulla panchina del Forcoli dopo quattro anni, replica con un 4-3-1-2 con Sireno in cabina di regia e capitan Demi che si muove dietro le punte Toti e Mainardi. Bello il colpo d’occhio del “Guido Angelini”. Ritmi subito alti in avvio. Al 19’ una punizione di Sireno sfiora la traversa. Quattro minuti più la difesa locale si fa cogliere impreparata su una rimessa laterale, con Regoli che ci mette una pezza respingendo il tiro di Mainardi. Passano undici minuti e una bella combinazione tra Piacentini e Alfredini consente all’ex River Pieve di scoccare un sinistro che termina di un soffio a lato, con Bulleri immobile. Ancora più eclatante è l’occasione sciupata da Dini. Nel tentare di liberare la propria area di rigore, Rosi rinvia addosso a Salvini e sfera che giunge al numero undici garfagnino che calcia però fuori da distanza ravvicinata.

Nella ripresa la gara sale di tono anche dal punto di vista agonistico: alla fine saranno ben sette gli ammoniti da parte di Falleni. Al 59’ tegola per Fiori che perde infortunio capitan Lucchesi. Otto minuti dopo sale in cattedra Bulleri che si supera deviando in corner la potente girata di Alfredini.

Gli inserimenti di Dicko e Baldini rinvigoriscono la manovra del Forcoli. La compagine pisana dà vita ad un forcing negli ultimi venti minuti di match. In due circostanze Regoli è tempestivo nell’uscire dalla propria area di rigore per anticipare gli avanti amaranto. Al 82’ vibranti proteste del Forcoli per il gol annullato in rovesciata di Baldini che corretto in rete una respinta di Regoli. La bandierina di Alfieri si alza nel momento in cui avviene l’impatto con la sfera. L’ultima chance capita nuovamente al Pieve Fosciana con una velenosa punizione di Piacentini che scheggia la traversa dopo la deviazione di Bulleri.

Tra sette giorni ci sarà la prima trasferta per il team garfagnino, atteso a Livorno dall’Armando Picchi, altra squadra che fino a diversi anni fa militava in D.