Un Castelnuovo rinnovato anche nello staff: tutti i nomi nuovi e gli incarichi

giovedì, 6 settembre 2018, 14:01

di simone pierotti

La stagione 2018/2019 è partita nel segno delle conferme ma anche di un forte rinnovamento per l’U.S. Castelnuovo Garfagnana, e non soltanto a livello tecnico e societario. Di questo ne abbiamo già parlato diffusamente. La società ha ufficializzato, negli ultimi giorni, le altre cariche, con novità anche importanti.

Novità prima di tutto dallo staff sanitario: Pietro Gaddi, già in passato collaboratore della società gialloblu, è il nuovo medico sociale del Castelnuovo. “Ritorno al passato” di indubbo fascino è l’accordo sottoscritto con il Centro Medico di Fisioterapia di Miglianti e Rocchiccioli, che seguirà i calciatori nella stagione in corso. Nel ruolo di fisioterapista si alterneranno Alvaro Rocchiccioli, che lo era già stato per dieci anni ai tempi della “scalata” dall’Eccellenza alla Serie C2, e il figlio Federico, con esperienza al GhiviBorgo e alla Pallacanestro Lucca.

Nuovo è il responsabile del settore giovanile, che diventa Gabriele Vanni, nuovo è anche il responsabile tecnico della scuola calcio, Leonardo Piagentini. Incarico per Mario Martinelli come team manager della Juniores, alla quarta stagione in seno alla squadra. Conferma nel ruolo, quasi intoccabile per l’ottimo lavoro svolto, è Dino Dini come responsabile della scuola calcio.

Altra novità arriva dal settore marketing, con Francesco Bertoncini, già collaboratore, responsabile area marketing.