Un Vagli cinico espugna il campo del Pontecosi

domenica, 30 settembre 2018, 21:52

di lorenzo fiori

0-1

Pontecosi Lagosì: Martini Adami Michele, Gavazzi (85' Gennaro), Magazzini, Bacci, Cavani, Marigliani Diego (78' De Vivo), Marigliani Lorenzo, Bartolomei (60' Poli), Bonini Michele, Bonini Nicola (82' Luti) e Martini Adami Riccardo. A disposizione: Bechelli, Pozzi, Canelli e Angelini. Allenatore: De Luca.

Vagli: Valdrighi, Pellegrinotti, Buriani, Giuntini, Pancetti, Orsetti (78' Fabbri), Tognarelli, Bertucci (75' Vanni), Remaschi (83' Mori), Biggi e Bertogli (53' Angelini Filippo). A disposizione: Pioli, Marchi, Bruno, Landi e Chiriacò. Allenatore: Biggeri.

Arbitro: Di Girolamo della sezione di Lucca.

Marcatore: 25' Biggi.

Note: ammoniti 22' Marigliani Diego (P), 68' Buriani (V) e 73' Biggi (V). Calci d'angolo 4-3. Minuti di recupero 1' e 5'. Spettatori 140 circa.

Terza vittoria consecutiva in campionato per il Vagli, in altrettante partite, che gli permette di espugnare il campo del Pontecosi, grazie alla rete del suo terminale offensivo Biggi, uno degli attaccanti più forti di tale girone, e si appaia al primo posto in classifica insieme a Molazzana e San Filippo.

Tatticamente mister De Luca, privo di Lunardi, Romei, Guidetti e dell'acciaccato Canelli, conferma il 4-3-3 della vittoriosa trasferta contro il Corsagna sostituendo Canelli con Diego Marigliani e Lunardi con Michele Bonini. Mister Biggeri si oppone a specchio (4-3-3) affidandosi alle grandi capacità difensive (zero gol subiti) e offensive affiancando Remaschi e Bertogli al bomber Biggi.

Il primo tempo si apre con un tiro debole di Remaschi bloccato dal numero uno locale. Dopodiché, fino al 20', non ci saranno molte occasioni ma molto studio e prudenza da entrambe le squadre. Proprio al 20' si fa vivo il Pontecosi con un bel tiro di Diego Marigliani che Valdrighi blocca bene. Cinque minuti più tardi Magazzini controlla male il pallone e Biggi si dirige verso la porta e trafigge Michele Martini Adami con uno splendido pallonetto da vero fuoriclasse. I locali non demordono e cercano di rimediare, pochi minuti più tardi, con varie azioni che, però, vanno sempre a "sbattere" sulla forte difesa ospite. Il Vagli torna a farsi vivo verso la fine del primo tempo con un forte tiro di Tognarelli, al 34', e con una conclusione a lato di Orsetti, al 40'.

Nella seconda frazione di gioco il copione sarà sempre uguale: Pontecosi alla ricerca del pareggio mentre il Vagli, bravo nel chiudersi bene, con l'obbiettivo di non subire e di chiudere la gara con dei veloci contropiedi terminati tutti dal piede di Biggi. I gialloblù sfiorano il pareggio prima con un "bolide" di Riccardo Martini Adami, al 56', e poi con un'incursione di Michele Bonini, al 67', non sfruttata bene. Nel frattempo gli ospiti erano andati vicini al raddoppio con due conclusioni sempre di Biggi, al 59' e al 63'. A questo punto entrambe le squadre cambiano assetto e manovra tattica: De Luca inserisce De Vivo per sfruttare le palle aree mentre Biggeri inserisce Fabbri per infoltire la fase difensiva. Il copione che porterà alla conclusione di questo bel derby sarà sempre lo stesso e non avrà particolari occasioni tranne un tiro di Luti, al 84', che non impensierisce troppo Valdrighi.

Nella prossima giornata, la quarta di seconda categoria girone C, il Pontecosi sarà ospitato dalla matricola Pappiana (a quota sei punti) mentre il Vagli attenderà tra le mura amiche il Fornoli che quest'oggi ha inanellato la sua prima vittoria stagionale contro il Luccasette.