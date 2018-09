Sport



United Colours F.C. 2018, un progetto sportivo e sociale che sta riscuotendo simpatia

sabato, 29 settembre 2018, 08:43

di simone pierotti

La nuova società che partecipa al torneo UISP della Garfagnana, United Colours 2018, ha suscitato la curiosità e le simpatie un po' di tutto il movimento. La società ha voluto ringraziare tutti e spiegare lo scopo della nascita di questo progetto sportivo e sociale.

“Abbiamo pensato a questo progetto, sociale, ancor prima che calcistico, finalizzato all'inclusione di questi ragazzi provenienti da varie parti dell'Africa, per cui l'eventuale risultato sportivo, seppur importante, passa per noi in secondo piano. Cogliamo l'occasione per ringraziarvi dell'entusiasmo con il quale ci avete accolto e della generosità che in molti, fin da subito, avete mostrato, donandoci materiale sportivo per i nostri ragazzi. A prescindere da come uno può pensarla e a prescindere se sia giusto o no se questi ragazzi siano qui, le situazioni su cui discutere sono nelle sfere molto più alte rispetto alla nostra realtà. L'unico fatto concreto è che ci sono e che, sicuramente, se avessero potuto scegliere, sarebbero rimasti con i loro familiari e nelle loro terre. Il nostro obiettivo è cercare di integrarli dal momento che siamo uniti dalla stessa passione, il calcio, senza alcuna impronta politica o ideologica. Sono ragazzi come noi a cui piace giocare a pallone. Per il resto rispettiamo ovviamente tutti i punti di vista. Buon campionato a tutti”.