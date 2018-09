Sport



Vittoria e passaggio del turno per il River Pieve

giovedì, 20 settembre 2018, 08:48

di michele masotti

2-0

River Pieve: Nicola Papeschi, Turri (75’ Friz), Maggi (58’ Vitelli), Byaze, Fontana, Pioli, Satti, Catalini (88’ Tolaini), Haoudi (92’ Lorenzo Micchi), Matteo Papeschi (65’ Di Salvatore) e Giannotti A disposizione: Mirco Micchi Allenatore: Edoardo Micchi

Ponte a Moriano: Gonnella, Ghilardi (71’ Landi), Bianchini (46’ Ridolfi), Tornaboni, Michelotti, Taccola, Trapani (60’ Del Frate), Polpetta, Bitep, Tarantino e Ricci A disposizione: Dianda, Del Frate, Laftimi, Landi, Ridolfi, Sinesi e Pardini Allenatore: Manuel Lencioni

Arbitro: Giannini di Pontedera

Marcatori: 28’ Matteo Papeschi e 69’ Satti

Missione compiuta per il River Pieve nel mercoledì di Coppa Toscana. Ai biancorossi serviva un successo con almeno due gol di scarto per proseguire l’avventura in questa competizione ed è puntualmente arrivato un convincente 2-0 sul Ponte a Moriano. A fare la differenza in questo girone, tutte e tre le formazioni hanno chiuso a 3 punti, è stata la differenza reti che ha premiato la formazione di Edoardo Micchi in virtù del +1 totalizzato (quattro gol fatti e tre subiti), superiore allo 0 della Folgor Marlia (quattro gol fatti e quattro subiti) e al -1 degli avversari di serata (due fatti e tre subiti).

Diversi i cambiamenti tra le fila dei “millionarios” della Garfagnana rispetto alla prima di campionato: partono dal primo minuto Catalini, Matteo Papeschi, Haoudi, Maggi e Turri. Ospiti, invece, in formazione tipo; tra i pali c’è Diego Gonnella, che torna a calcare il prato del “Nardini” dopo le belle stagioni vissute con la maglia del Castelnuovo. I gol arrivano uno per tempo, suggellando il predominio di marca River. Al 28’ Matteo Papeschi, uno dei cinque ex di turno tra i locali, finalizza al meglio una bella manovra corale. Nella seconda frazione ci pensa il solito Francesco Satti, tre gol in altrettante partite, a regalare la qualificazione al secondo turno alla squadra.

La prima vittoria stagionale è importante anche in ottica campionato, poiché il River Pieve è atteso dal big match di Altopascio contro il Tau. Il Ponte a Moriano, dal canto suo, proverà a riscattarsi dalla seconda sconfitta di fila nella difficile trasferta di Marginone.