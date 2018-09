Week-end ricco di successi per il Golf Club Garfagnana

Altri articoli in Sport

domenica, 2 settembre 2018, 19:20

Un tempo per uno e così Diavoli Neri e Acquacalda S. Pietro a Vico si dividono la posta in palio in questo incontro inaugurale del girone di Coppa Toscana che comprende pure il Pieve Fosciana. Risultato tutto sommato giusto, anche se ai punti, in virtù del maggior numero di occasioni...

domenica, 2 settembre 2018, 19:17

Finisce in parità la tanto attesa sfida tra Vagli e Virtus Camporgiano, valevole per la Coppa Toscana, grazie alle reti di Monini e Remaschi. Ricordiamo che nel girone di Coppa Toscana dove sono presenti queste due squadre c'è anche il Pontecosi (la prima classificata passerà al turno successivo)

domenica, 2 settembre 2018, 18:51

Il successo scaturito con l'ultima prova speciale in programma, dopo aver dovuto risalire la classifica perché attardato da un testacoda nelle prime battute di gara del secondo giorno

sabato, 1 settembre 2018, 19:01

Termina a reti inviolate la “prima” stagionale per il Castelnuovo. In palio non c’erano ancora i punti campionato ma la Coppa Italia rappresenta un test importante per trovare la condizione e l’amalgama. Con questo spirito si sono affrontati Castelnuovo e Camaiore, offrendo una prova piacevole agli spettatori

sabato, 1 settembre 2018, 12:27

Domenica 2 settembre al Circolo di Tennis in Via della Crocetta si svolgerà una significativa manifestazione sportiva “Lo Sport per Tutti" per parlare della parità di genere nel mondo dello sport con un confronto di esperienze da donne del nostro comune che praticano il calcio e il tennis

sabato, 1 settembre 2018, 12:02

Nella seconda gara è la Valle del Serchio a regolare di misura il Camaiore "costretto" a giocare in inferiorità numerica per la mancanza di alcuni documenti dei suoi tesserati che hanno impedito loro di scendere in campo