2-2 in rimonta per il Pontecosi contro il Migliarino Vecchiano

domenica, 21 ottobre 2018, 19:12

di lorenzo fiori

2-2

Pontecosi Lagosì: Martini Adami Michele, Gavazzi, Magazzini, Bacci, Cavani (46' Pozzi), Marigliani Diego (68' Angelini), Marigliani Lorenzo, Poli (54' De Vivo), Martini Adami Riccardo, Bonini Nicola e Bonini Michele. A disposizione: Bechelli e Lunardi. Allenatore: De Luca.

Migliarino Vecchiano: Bettini, Longobardi, Morgè, Di Martino, Karahoxa, Pardi, Andreotti, Mannocci, Montanelli, Barletta (60' Balestri) e Caterino (57' Amdiaze). A disposizione: Pantozzi, Vierucci, Campera, Lusci e Malfatti. Allenatore: Telluri.

Arbitro: Stabile della sezione di Carrara.

Marcatori: 27' e 36' Montanelli (M), 57' Marigliani Lorenzo su rigore (P) e 74' De Vivo (P).

Note: ammoniti 28' Marigliani Lorenzo, 48' Pozzi, 70' Magazzini e 71' Gavazzi. Espulso 93' Bonini Michele per proteste. Calci d'angolo 11-6. Minuti di recupero 1' e 4'.

Pareggio in rimonta per gli uomini di De Luca che, dopo il doppio svantaggio del primo tempo per opera di Montanelli, raggiungono il 2-2 grazie alle reti di Lorenzo Marigliani (quarto in cinque partite) e De Vivo.

Tatticamente De Luca schiera un 4-3-3 rimaneggiato, privo di Canelli, Luti, Bartolomei, Romei, Gennaro e dell'acciaccato Lunardi, posizionando Lorenzo Marigliani in cabina di regia e Nicola Bonini come vertice offensivo affiancato da Riccardo Martini Adami e Michele Bonini. Telluri, invece, si oppone con il consueto 3-4-2-1 affidandosi alle capacità offensive del trio Montanelli-Barletta-Caterino.

La partita è subito viva ed al 3' si ha subito un episodio dubbio quando il direttore di gara vede un fallo di mano in area da parte di un difensore ospite, pensa al rigore ma poi decide di dare punizione agli ospiti. Ancora Pontecosi, al 7', con Michele Bonini che stacca di testa da solo ma non trova la porta. Tre minuti più tardi Riccardo Martini Adami si dirige verso la porta ma conclude alto. Iniziano a giocare più precisamente gli ospiti quando, in diverse occasioni, verticalizzano verso gli esterni d'attacco ma sono sempre bravi Gavazzi e Cavani a bloccare le incursioni. La rete del vantaggio arriva al 27' quando Montanelli si inserisce in area di rigore trovando la retroguardia locale sorpresa e batte il numero uno gialloblù. Torna ad attaccare il Pontecosi ma non riesce a trovare la porta con un tiro di Riccardo Martini Adami al 24' e Michele Bonini, ancora di testa, al 31'. Cinque giri di orologio più tardi raddoppiano gli ospiti, ancora con un inserimento di Montanelli che batte ancora Michele Martini Adami. Sullo scadere del primo tempo due occasioni colossali per i locali prima con Riccardo Martini Adami che prende l'incrocio dei pali su punizione e poi con Nicola Bonini che in mezza rovesciata trova la porta ma soprattutto una super parata di Bettini.

Nella seconda parte di gioco continua ad attaccare il Pontecosi, passando al 3-4-3, e trova, al 57', il 1-2 con il solito rigore di Lorenzo Marigliani procurato da Nicola Bonini. Assedio totale locale che vuole il pareggio a tutti i costi e ci va vicino con Michele Bonini, al 61', e con De Vivo che "spara" alto al 66'. Proprio il numero 14 De Vivo trova il pareggio, al 74', con un delizioso pallonetto che scavalca il portiere ospite e fa esplodere di gioia la panchina gialloblù. Il Pontecosi non molla ma concede tanto dietro e rischia il 2-3 in diverse occasioni soprattutto con Caterino, al 77', e con Balestri, al 79', a cui risponde Michele Martini Adami con una super parata. Minuti finali dove saltano tutti gli schemi e dove entrambe le squadre, stremate, cercano il vantaggio senza riuscire a creare particolari pericoli ma soltanto lanci lunghi bloccati bene da entrambi i portieri.

Nella prossima giornata, la sesta di seconda categoria girone C, il Pontecosi farà visita al Luccasette mentre il Migliarino Vecchiano attenderà tra le mura amiche l'Atletico Fornoli.