Al Campo Coni 248 atleti in corsa per aiutare Vincenza Vicari. Successo per la 10 x 1 ora

martedì, 2 ottobre 2018, 08:51

di simone pierotti

Il campo C.O.N.I. di Lucca ha ospitato, sabato 29 settembre, la prima edizione della manifestazione podistica a staffetta “10 x 1 ora – Una corsa per Vincenza”: 10 ore, a partire dalle 9 del mattino e fino alle 19, durante le quali tanti podisti, quasi 250, si sono cimentati in questa singolare corsa. In pratica, 24 squadre, ciascuna composta da 10 atleti, si sono “affrontati” sulla pista di atletica, un’ora per ciascun podista e, al termine, venivano sommati i chilometri percorsi. Un risultato puramente simbolico dato che l’evento si proponeva lo scopo di raccogliere fondi in favore della maratoneta Vincenza Sicari, bloccata a letto da oltre 4 anni a causa di una misteriosa malattia degenerante. Una storia drammatica per la 38enne ex nazionale italiana che oggi lotta per la sopravvivenza, in quello che è diventato un triste tour tra oltre 30 ospedali. L’idea è partita da una coppia di podisti lucchesi dal cuore d’oro, Claudio Landucci e la moglie Katy Ferroni che hanno organizzato ogni dettaglio dell’evento: a supportarli alcuni amici, tra cui i gruppi Antraccoli, Marciatori Marliesi e Canapino.

“Una corsa per Vincenza” ha riscontrato la sensibilità di tanti amici e podisti toscani e non solo: le squadre presenti sono state 24, per un totale di 240 atleti, più 2 atleti che hanno corso le 10 ore e altri 6 singoli. Presenti le società: Marciatori Marliesi con 2 squadre, Antraccoli con 3, G.S. Orecchiella Garfagnana, G.P. Parco Alpi Apuane, Seventies Lucca, Tau Altopascese, Rossini (PI), Lu.Pi, Le Sbarre (PI) 2 squadre, Canapino 2 squadre, Yenkees, PcMc runners team, Atletica Porcari, Lucca Marathon, Team Massarosa, Fratres Bolognana, A.S.D. Villa Basilica, Chitarrino e Deambulatori; gli ultra maratoneti sono stati Toschi Gianfranco e Falcini Roberto (Silvano Fedi). I km percorsi in totale sono stati 2.763,99 oltre a Toschi 49,600 Km e Falcini 51,200 Km. La giornata ha visto la partecipazione della coppia di speaker d’eccezione composta da Linauro Gori e Marco Rovai.

Per la statistica la squadra che ha raggiunto il maggior numero di km è stato il G.S. Orecchiella con 136.895 km, seguito da Lucca Marathon con 135.140 km e Chitarrino con 134.801.