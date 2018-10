Sport



Al casinò di Bagni di Lucca va in scena la festa bianconera

domenica, 7 ottobre 2018, 10:01

di andrea salerno

Alla presentazione delle squadre, è seguita la cena della BioNatura Nottolini nella suggestiva cornice del casinò di Bagni di Lucca. Il “Black & White Party”, a cui erano presenti più di 250 persone, è stato un grande successo. Durante l'evento, abbiamo raccolto i pareri dello stato maggiore bianconero sia sulla serata che sulle prospettive per la nuova stagione ormai alle porte, che vedrà la squadra capannorese esordire al PalaPiaggia sabato prossimo alle 21 contro il San Giustino Volley.

“Questa presentazione è, sicuramente, fuori norma per la categoria. Ciò dimostra che la società, oltre a vantare una grande organizzazione, si impegna per dar lustro alla squadra e per coinvolgere i genitori delle ragazze. Ci auguriamo che la stagione sia positiva e, in tal senso, la presenza di coach Becheroni è una garanzia – ha affermato il vicepresidente della Nottolini, Mauro Lucchesi”.

“Abbiamo lavorato sodo in queste settimane per organizzare l'evento di oggi. Voglio ringraziare il comune di Bagni di Lucca per la disponibilità dimostrata nei nostri riguardi e Glamour Celebration che ci ha dato un grande aiuto – ha aggiunto il vicepresidente Enrico Bertini -”.

Dopo i due vicepresidenti, ha espresso il suo parere Pietro Riccomini, patron di BioNatura, main sponsor della Nottolini: “la serata è fantastica, il che rimarca la serietà e la forza della società. Possiamo contare su un grandissimo vivaio, con ben otto squadre che coprono tutte le fasce di età. Siamo ambiziosi e spero che il comune di Capannori si impegni a sostenere questa realtà sempre più forte e meritevole”.

“La festa ha superato le aspettative – ha esordito il capitano della Nottolini, Beatrice Roni -, e porterà un ritorno d'immagine importante. La società in questi ultimi anni sta facendo le cose con professionalità e avere a disposizione delle location come il teatro ed il casinò di Bagni di Lucca lo dimostra. Le aspettative, vista la cavalcata trionfale della stagione passata, sono alte, però bisogna mettere in conto gli imprevisti che potrebbero esserci con il salto di categoria. Noi, ad ogni modo, siamo un gruppo unito e motivato, quindi faremo di tutto per non deludere i tifosi”.

Infine il consigliere allo sport del comune di Bagni di Lucca, Silvano Salotti, ha voluto sentitamente ringraziare la BioNatura Nottolini per aver scelto il proprio paese come luogo per presentare la squadra.

La serata è trascorsa rapidamente ed il buon umore in sala ha reso la cena ancora più piacevole. Il mondo Nottolini, dunque, ha mostrato tutta la propria passione con il preciso obiettivo di puntare sempre più in alto.