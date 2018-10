Al Golf Club Garfagnana si è disputato il Trofeo d’Autunno

Altri articoli in Sport

martedì, 16 ottobre 2018, 14:51

Lontanissima da casa, ma sempre vicina per chi la sostiene e la considera una della famiglia: non è bastato un oceano a dividere Idea Pieroni, impegnata alle olimpiadi giovanili di Buenos Aires, dai compagni e amici della Virtus CR Lucca che per alcune ore in questo weekend sono rimasti con...

martedì, 16 ottobre 2018, 12:17

Il secondo posto sul podio riservato al Campionato Italiano Asfalto e la sesta posizione assoluta nella classifica CIR coronano una stagione importante per il pilota lucchese

lunedì, 15 ottobre 2018, 16:19

Campionato amatoriale U.I.S.P. della Garfagnana nel segno dell’equilibrio e con qualche sorpresa. A punteggio pieno Capriola Poggio e Camporgiano (ma una gara in meno). Novità assoluta nella lotta al vertice il Cerageto Mojito

lunedì, 15 ottobre 2018, 12:21

Inizio in salita per il Cefa Basket Castelnuovo nel campionato di Promozione. La squadra allenata da Michele Rocchiccioli è stata infatti sconfitta nell’esordio casalingo contro Basket Carrara Legends per 46 a 57

lunedì, 15 ottobre 2018, 10:34

Lorenzo Frugoli, dopo il cambio di avversario, ha disputato la rivincita contro Hermin Haruni (Boxe Mugello) che lo aveva battuto ai punti nella finale del Campionato Toscano Junior dei 66 kg a Siena a metà settembre, verdetto che non aveva però convinto Giulio Monselesan

lunedì, 15 ottobre 2018, 09:55

Il giovane lucchese ha chiuso la sua prima stagione tricolore con la delusione del ritiro per rottura di un semiasse, dopo cinque prove di una gara condizionata da noie al cambio già dalle prime battute