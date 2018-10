Al Golf Garfagnana la seconda tappa del Triangolare dell'Appennino

Altri articoli in Sport

martedì, 2 ottobre 2018, 08:51

Il campo C.O.N.I. di Lucca ha ospitato, sabato 29 settembre, la prima edizione della manifestazione podistica a staffetta “10 x 1 ora – Una corsa per Vincenza”: 10 ore, a partire dalle 9 del mattino e fino alle 19, durante le quali tanti podisti, quasi 250, si sono cimentati in...

martedì, 2 ottobre 2018, 08:43

Prima di affrontare l'ultima fatica tricolore di Verona, il pilota lucchese andrà a fare "allenamento" nella gara che ha già vinto per due occasioni

lunedì, 1 ottobre 2018, 10:00

Stefano Simi ha strabiliato confermando un momento di forma eccezionale. Dopo la prova magistrale alla “Staffetta del Pioppino” di Antraccoli della settimana scorsa, la vittoria assoluta alla prima edizione della “Forte dei Marmi Run” di sabato 29 settembre, se mai fosse servito, ha confermato il livello straordinario raggiunto da questo...

domenica, 30 settembre 2018, 21:59

Con un primo tempo convincente il River Pieve regola la Folgor Marlia e ottiene il primo successo del proprio campionato. I biancorossi vendicano, sportivamente parlando, la sconfitta, poi rivelatasi ininfluente ai fini del passaggio del turno, patita ad inizio mese in Coppa Toscana

domenica, 30 settembre 2018, 21:52

Terza vittoria consecutiva in campionato per il Vagli, in altrettante partite, che gli permette di espugnare il campo del Pontecosi, grazie alla rete del suo terminale offensivo Biggi, uno degli attaccanti più forti di tale girone, e si appaia al primo posto in classifica insieme a Molazzana e San Filippo

domenica, 30 settembre 2018, 20:28

Cinque gol fatti e due subiti che vogliono anche dire tre vittorie in altrettante partite. È questo l’invidiabile ruolino di marcia dei Diavoli Neri Gorfigliano, che mercoledì avevano conquistato anche il pass per il secondo turno di Coppa Toscana, una delle tre capolista di questo girone A