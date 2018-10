Sport



Al Nardini arriva il blasonato Montecatini. I gialloblu cercano lo scherzetto agli ex Giovannini e Falivena

sabato, 6 ottobre 2018, 11:40

di simone pierotti

Un altro avversario di lusso attende il Castelnuovo di mister Contadini. Domani, domenica 7 ottobre, inizio alle 15, i gialloblu affronteranno allo stadio “Nardini” il Valdinievole Montecatini. Nobile decaduta con un passato glorioso tra i professionisti, lo scorso anno ha dovuto affrontare una stagione tribolata in Serie D, retrocedendo in Eccellenza. Quest’anno la società termale si è presentata con un biglietto da visita decisamente diverso: il d.s. Fabrizio Giovannini si è mosso sul mercato ed ha allestito una rosa importante. Elementi come Falivena (passato in Serie C), Ghelardoni, Vezzosi, Palaj, il difensore Cardarelli, l’ivoriano Kadher, Citera sono giocatori che fanno la differenza in categoria. L’inizio di stagione per il team allenato da Davide Marselli (proveniente dall’Eccellenza ligure) è stato esaltante. Dopo la sconfitta d’apertura contro il Vorno, i biancocelesti hanno centrato una serie di vittorie. 1-0 al San Marco Avenza (gol di Citera), 2-0 nel derby contro il Pontebuggianese (reti di Palaj e Malih), 2-0 all’Atletico Cenaia (reti di Vezzosi e Palaj). Si aggiungono le esaltanti vittorie in Coppa Italia, 3-2 al Pontebuggianese e 2-1 al Fucecchio (con rete decisiva al 120° minuto).

Sarà una partita dal sapore particolare, con due ex gialloblu: il d.s. Fabrizio Giovannini, uno dei nomi dirigenziali degli anni d’oro in Serie C2) e il difensore Falivena.

Amarcord a parte, il Castelnuovo cercherà la continuità di risultati dopo la vittoria a domicilio a Fucecchio. La squadra sta giocando bene e gode di una buona condizione atletica e fisica: contro i biancocelesti rientrerà dalla squalifica Ceciarini. Tra i calciatori che stanno accelerando sulla via del recupero il giovane centrocampista Casci, che potrà fornire un prezioso contributo alla causa castelnuovese.