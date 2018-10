Sport



"Attraverso il Verde dei Vivai Pistoiesi", Cardosi (Apuane) primo tra i veterani

lunedì, 15 ottobre 2018, 09:49

In una splendida giornata di sole, oltre 900 concorrenti hanno preso il via alla trentottesima edizione della gara podistica competitiva "Attraverso il Verde dei Vivai Pistoiesi" che ha avuto il suo svolgimento nella frazione di Ramini, con la perfetta organizzazione della Polisportiva locale.



La vittoria e andata al pratese Andrea Brachi (I Brapidi) che percorre i km 14 della gara in 48'12'' distaccando di 2'' David Fiesoli (Aurora Montale e di 40'' Marco Rocchi (Mds Panaria),al quarto posto si classifica Abdellatif Takatart (Silvano Fedi Pistoia) e quinto Giacomo Molinaro (Podistica Castelfranchese). Nei veterani uomini con il tempo di 51'04'' si aggiudica la gara Roberto Cardosi (Parco Alpi Apuane) che precede Daniele Milani (Podistica Castelfranchese),terzo David Bianchini (Atletica Montecatini). Nei veterani argento uomini tutti e tre i gradini del podio sono andati allla Silvano Fedi Pistoia che conquista il primo posto con Roberto che conclude in 59'51,secondo con Domenico Coco e terzo Luca Olmi.



La categoria veterani oro uomini se la aggiudica Michele Volpi (Cesare Battisti Vernio) con il tempo finale di 1ora05'32'', secondo posto per Michele Speranza (Pieve a Ripoli)e terzo Luigi Nobili (Silvano Fedi Pistoia). Nelle donne assolute,primo posto per Claudia Astrella (Atletica Castello Firenze)in 54'42''con un vantaggiio di 34'' su Enrica Bottoni (Atletica Livorno) e di 1'22''su Valentina Dami (Silvano Fedi Pistoia),quarta si classifica Linda Grazzini (Podistica Avis copit Pistoia) e quinta Elena Cerfreda (Silvano Fedi Pistoia).Ancora una rappresentante della Silvano Fedi Pistoia sul podio più alto ed stata Monica Di Natale che conclude nel tempo di 1ora09'54'',seconda classificata Grazia Ranfagni (Podistica Prato Nord) e terza Annunziata Izzo (Montecatini Marathon).Nella categoria donne argento il primo posto va a Carla Bicchi (Rodolfo Boschi Prato) in 1ora15'45'',secondo posto per Immacolata Izzo (Podistica Misericordia Aglianese) e terza Cristina Fordiani (Podistica Prato Nord).



Nella classifica di società affermmazione della Silvano Fedi Pistoia con 58 iscritti,davanti alla Podistica Pratese (38) e alla Podistica Quarrata (36).