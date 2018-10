Sport



Borghesi con il Trofeo Montestella si aggiudica anche il Corrimilano 2018

martedì, 30 ottobre 2018, 23:30

La gara che si e' disputata nella mattinata di domenica 28 ottobre sotto una pioggia incessante. Partenza e arrivo presso il Centro Scolastico di via Natta a Milano, una competizione che ha visto la partecipazione di numerosi atleti (777) che hanno lottato su un percorso bagnato con tanti cambi di direzione all'interno del Parco Trenno e la cui lunghezza era superiore ai canonici 10 km. Questa, l'ultima del circuito Corrimilano (11 tappe) .

Borghesi ha vinto la sua 8^ gara, salendo di nuovo sul gradino piu' alto, non solo, e' stata anche decisiva perche' gli ha permesso di balzare dal 5° al 1° Posto in classifica e vincere il Corrimilano 2018, con tre gare in meno dei suoi avversari .

Un anno veramente straordinario per Aldo Borghesi con le medaglie d'oro nei cross internazionali Cinque Mulini e Campaccio, Titolo di Campione Italiano di Cross a Lucca, poi i grandi risultati europei di Alicante 3° nei 10 km su strada, e i mondiali di Malaga 3° sia nel cross di 6 km che nei 10 km su strada, per non dimenticare il 1° Posto nei circuiti a tappe ''Cross x Tutti'' e ''Corrimilano'' vincendo tutte le gare.

E non e' finita per il runner milanese della Garfagnana, in programma l'Eurotrail di Paderno Dugnano il 2 dicembre.