Sport



Botta e risposta nel giro di un minuto tra River Pieve e Capezzano

domenica, 21 ottobre 2018, 20:11

di michele masotti

1-1

River Pieve: Nicola Papeschi, Giannotti, Angeli, Vitelli (71’ Byaze), Tolaini, Fontana, Satti, Catalini (56’ Stefano Pioli), Matteo Papeschi, Di Salvatore e Maggi (82’ Friz) A disposizione: Mirco Micchi, Turri, Condè, Lorenzo Micchi e Diego Pioli Allenatore: Edoardo Micchi

Capezzano: Navarra, Capasso, Caniparoli, Mazzone, Vanni, Maestrelli, Pacini, Albamonte, Marsili (82’ Silipo), Marsili (70’ Altini), Fiaschi e Mancini A disposizione: Bartelletti, Ficagna, Pardini, Domenici, Bertacca, Di Cola e Motroni Allenatore: Coli

Arbitro: Cremone di Pisa

Marcatori: 74’ Fiaschi e 76’ Byaze

Allo stadio “Alessio Nardini” di Castelnuovo River Pieve e Capezzano hanno dato vita una divertente partita che si è risolta con due reti, una per parte, nel giro di un minuto quando il match stava entrando nella fase finale. Due compagini che si ritroveranno, ma in quel caso a campi invertiti, mercoledì sera per il secondo turno, in gara secca, di Coppa Toscana. Pareggio che lascia presso che invariate le posizioni di classifica delle due contendenti: River che sale a cinque punti mentre la squadra di Coli resta ad un passo dai play-off.

Sempre privo dell’infortunato Haoudi, Edoardo Micchi concede fiducia in avanti a Matteo Papeschi, uno dei quattro fuoriquota schierati dal primo minuto. In difesa turno di riposo per Stefano Pioli. I versiliesi, dal canto loro, salgono in Garfagnana con il più classico dei 4-4-2 dove i riferimenti offensivi sono Fiaschi e lo sgusciante Mancini. Coli deve rinunciare all’infortunato Pisani. Sin dal fischio iniziale del direttore di gara si palesa la tipologia di calcio propositiva delle compagini. Due occasioni per gli ospiti, con Mancini e Marsili, a cui replica Di Salvatore con altrettanti tentativi sventati da Bartelletti. Match piacevole anche dal punto di vista agonistico.

Ripresa che si apre con una gran botta dalla distanza di Mazzone che Nicola Papeschi toglie dall’incrocio dei pali. Ancora più ghiotta è la chance che Giannotti non sfrutta tirando fuori da buona posizione. Al 74’ Albamonte fugge via sulla sinistra e serve al centro un buon pallone che Fiaschi di testa converte nel vantaggio del Capezzano. Lo svantaggio dei “millionarios” della Garfagnana dura solo 120 secondi grazie alla caparbietà e precisione del subentrato Byaze.

L’ultima occasione per strappare l’intera posta in palio capita alla formazione allenata da Coli con il tiro a colpo sicuro di Altini che Nicola Papeschi smanaccia sulla traversa con un grande riflesso. Confronto che termina in parità. Si replica, come detto, mercoledì: al River Pieve, in virtù di squadra che giocherà fuori casa, basterà pareggiare al 120’ per proseguire l’avventura in Coppa.