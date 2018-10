Sport



Castelnuovo, un rigore dubbio regala i tre punti al Montecatini

domenica, 7 ottobre 2018, 18:28

di simone pierotti

0-1

CASTELNUOVO: Leon, Picchi (33’ s.t. Durodola), Inglese, Cecchini, Ceciarini, Pieroni, Filippi, Biagiotti (14’ s.t. Bosi), Martinelli (14’ s.t. Biagioni), Gori, El Hadoui (33’ s.t. Berrettini) A disp.: Baroni, Turri, Micchi M, Micchi L All.: Contadini

MONTECATINI: Bellini, Martinelli (31’ s.t. Gianardi), Ghelardoni, Falivena, Marcon, Panelli, Agostini, Citera (43’ s.t. Tempestini), Palaj, Diomande (25’ s.t. Dinardo), Vezzosi (8’ s.t. Moustafa) A disp.: Morgillo, Mercugliano, Bani, Neuville, Tognetti All.: Marselli

Arbitro: Tommaso Majrani di Firenze

Marcatore: 15’ s.t. Falivena (rigore)

Note: ammoniti Picchi, Filippi, Biagioni, Diomande, Dinardo

Tra Castelnuovo e Montecatini è stata la classica gara di inizio stagione tra due squadre in salute, con una buona classifica, ma che non vogliono rischiare niente, magari accontentandosi di un punto per proseguire la serie positiva. Poteva essere proprio così ma non lo è stato perché, al 15’ della ripresa, il direttore di gara ha punito con il fallo da rigore quello che a tutti è parso un normalissimo duello di gioco tra difensore e attaccante. Probabilmente l’arbitro ha fatto caso alla caduta di Moustafa ed ha decretato un penalty apparso generoso per alcuni, inesistente per altri. Dal dischetto è capitan Falivena a regalare l’amara pillola dell’ex con una perfetta esecuzione.

La partita si riassume nelle righe precedenti, altrimenti avremmo fatto fatica a riempire il nostro articolo. Il primo tempo è per lo meno soporifero, almeno i gialloblu non rischiano nulla. La ripresa viene condizionata dal calcio di rigore che rompe l’equilibrio. Difficile a quel punto imbastire una reazione anche se il Castelnuovo ci prova. Mister Contadini cerca di dare brio alle fasce e all’attacco inserendo il guizzante Durodola, e gli attaccanti Bosi e Berrettini, e qualche effetto lo ottiene. Al 32’ Gori mette in movimento Bosi in area, il giovane attaccante resiste al primo attacco ma al momento di calciare viene anticipato da un difensore. Da segnalare poi un tiro di Citera sopra la traversa e alcuni contropiedi non finalizzati dagli ospiti.

Tra le note di colore della giornata, la partita era stata preceduta dalla consegna del libro della storia del Castelnuovo ai due ex, Falivena e il dirigente Fabrizio Giovannini.