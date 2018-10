Sport



Cefa, al via il campionato

martedì, 9 ottobre 2018, 15:19

Riparte venerdì sera da Castelnuovo e dal Basket Carrara l’avventura del Cefa Basket nel campionato di Promozione. Una stagione con qualche novità per la squadra del presidente Vincenzo Suffredini. Persi Romei e Monti, per motivi di lavoro, ecco il gradito ritorno di Samuele Santini, che con i suoi 30 anni sarà tra i veterani del gruppo, e una rosa molto giovane con tanti 2001 e 2002 che potranno farsi le ossa in allenamento e qualcuno potrà trovare spazio anche in campionato. Il Cefa sarà allenato dal confermato Michele Rocchiccioli, da sempre ottimo coach per i giovani e non solo.



Il via venerdì sera in casa, alle 21, contro il Basket Carrara Legends, una squadra che dovrebbe essere tra le protagoniste del campionato. La prima trasferta sarà già il derby con Lucca Skywalkers, domenica 21 alle 18 a San Concordio. Completano il quadro del girone Ficeclum Fucecchio, Polisportiva Capannori, Versilia Basket, Ludec 91 Porcari, San Miniato, BRB Montecatini, Basket Cerretese, Team 87 Pistoia e Montale.



Il rooster, capitanato da Davide Pozzi, sarà il seguente: in ordine di età, i 30enni Andrea Angelini (centro), Samuele Santini (guardia) e Davide Pozzi (play), il 29enne Massimiliano Lana (centro), il 28enne Andrea Cosimini (guardia), i 26enni Simone Angelini (guardia) e Andrea Ferrando (centro), i 23enni Davide Bonini, Marco Galletti e Nicola Guidugli (tutti e tre nel ruolo di ala), il 21enne Filippo Bertolini (guardia), il 19enne Stefano Tardelli (play), il 18enne Matteo Biagioni (centro), il 17enne Dennis Castiglioni e il gruppo classe 2002 con Simone Buffa e Giorgio Giovannetti (guardie), Iacopo Masini e Matteo Tosoni (play) e Federico Luccarini (ala).