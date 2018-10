Sport



Cefa, ko a testa alta nel derby

lunedì, 22 ottobre 2018, 14:35

LUCCA SKY WALKERS 66

CEFA BASKET 62

Parziali (21-19 11-14 15-15 19-14)

Lucca: Quiriconi, Landucci 15, Coluccio, Giovannetti, Merciadri 9, Tozzini 16, Vincenzini 16, Sodini R., Vanacore 6, Sodini D. 4, Tofanelli, Tardelli ne.

Cefa: Galletti, Angelini A. 21, Pozzi 2, Bonini ne, Angelini S. 15, Biagioni ne, Bertolini, Lana 4, Tardelli 6, Ferrando 1, Santini 13, Masini.

Cade anche in trasferta il Cefa Basket Centro Computer Castelnuovo nel campionato di Promozione. Nella seconda giornata del campionato di Promozione, la squadra allenata da Michele Rocchiccioli è uscita sconfitta dal derby lucchese contro Lucca Sky Walkers per 66 a 62. Dopo il ko casalingo contro Carrara (46-57), decisi segnali di crescita da parte della compagine garfagnina che ha messo in grossa difficoltà i padroni di casa. Cefa in vantaggio all’intervallo lungo e ancora alla fine del terzo quarto (47-48) prima di cedere il passo proprio nel finale. Una sconfitta a testa alta dunque con i fratelli Andrea e Simone Angelini grande protagonisti, 36 punti in 2, ma anche il volto nuovo Santini autore di 13 punti. Tutta la squadra ha comunque fatto registrare un passo in avanti dopo l’esordio e adesso dalla sfida di venerdì, in casa contro Montale, ci si attende anche la prima vittoria.