Coppa di seconda categoria: il Corsagna espugna Molazzana, la Virtus cade a Romagnano

mercoledì, 24 ottobre 2018, 17:49

di lorenzo fiori

Quest'oggi mercoledì di Coppa Toscana, valevole per i trentaduesimi di finale, che per quanto riguarda le squadre nostrane sancisce la sconfitta del Molazzana contro il Corsagna e quella della Virtus Camporgiano contro il Romagnano Calcio e le conseguenti uscite di scena da questo torneo.

Adesso andiamo ad analizzare più dettagliatamente le due sfide di oggi delle squadre nostrane.

Per quanto riguarda "Molazzana-Corsagna": i locali erano privi di Manfredi, Simone Nelli, Pioli, Andrea Ricci, Tamagnini, Secci e Togneri mentre negli ospiti erano assenti Cheli, Andreozzi, Kulli e Marco Lucchesi.

La partita si è conclusa con il risultato di 0-3 grazie alle reti di Castelli al 8' su rigore, di Papera al 31' e di Bertolacci al 94'.

Invece, per quanto concerne la partita tra "Romagnano Calcio-Virtus Camporgiano": primo tempo shock per gli ospiti che vanno sotto di tre reti ad opera di Kabashi (doppietta) e Costa. Seconda parte di gioco tutto cuore per la Virtus Camporgiano che, nonostante l'infortunio del portiere Grassi, riesce a recuperare due reti con Pellegrinetti e Lartini ma non bastano... risultato finale 3-2.

Ricordiamo che, il prossimo turno di Coppa Toscana di seconda categoria valido per i sedicesimi di finale, ci sarà il 28 novembre dove il Corsagna affronterà la vincente di "San Filippo-Treggiaia" mentre il Romagnano Calcio la vincente tra "Filvilla-Fivizzanese".