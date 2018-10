Sport



Coppa di terza categoria: New Team e Gallicano corsare accedono ai quarti di finale

giovedì, 18 ottobre 2018, 12:34

di lorenzo fiori

Ieri si sono disputati gli ottavi di finale di coppa provinciale della terza categoria: per quanto riguarda le squadre nostrane le partite in programma erano “Filecchio-New Team” alle 15.30 e “Morianese-Gallicano” alle 20.30.



Nella prima sfida si è imposto il New Team con il risultato di 1-2, nonostante l’inferiorità numerica per l’espulsione del portiere Vanni al 55’, grazie alla doppietta del ritrovato Satti condita da uno spettacolare gol da fuori area. Per i locali, molto rimaneggiati, a segno Paolini su rigore.



Nella seconda sfida, invece, ha trionfato ancora il Gallicano, inanellando la sua sesta vittoria consecutiva, grazie alla rete dell’attaccante Lorenzo Bertucci dopo quattro minuti di gioco, al cospetto di una Morianese tenace e ben messa in campo.



Queste due squadre, quindi, si affronteranno per i quarti di finale il 13 febbraio, in gara unica e in casa del Gallicano.



Ricordiamo, inoltre, che sabato ci sarà la quarta giornata del campionato di terza categoria Lucca, girone B, dove ci sarà ancora lo scontro tra Filecchio e New Team mentre il Gallicano attenderà tra le mura amiche lo Spianate.