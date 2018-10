Sport



Coppa provinciale, vittoria di misura del Filecchio contro la Virtus Robur Castelnuovo

mercoledì, 3 ottobre 2018, 22:20

di lorenzo fiori

1-0

Filecchio Fratres: Giannecchini Daniele, Romiti, Giusti, Casillo Marco, Giannecchini Marco, Cardosi Paolo, Costantini, Cancherini, Paolini, Passini e Balsotti. A disposizione: Parducci e Casillo Andrea. Allenatore: Bonini.

Virtus Robur Castelnuovo: Condè, Bakare, Sorgente, Luchini (Touray), Pieroni, Evangelisti (Masotti), Mazzanti (Dini), Sidibe, Hudu (Keita), Camara (Benaantar) e Sanneh. A disposizione: Fuseini e Baiocchi. Allenatore: Clavijo (poiché Parmigiani era squalificato).

Arbitro: Providenti della sezione di Lucca.

Marcatore: 35' Paolini.

Vittoria di misura ma di fondamentale importanza per la squadra di Bonini che gli permette di qualificarsi al turno successivo della coppa provinciale di terza categoria dove affronterà New Team o Atletico Castiglione.

Tatticamente Bonini si presenta a questa sfida con molte assenze (tra cui Saisi, Cecchini, Notini, Guazzelli, Massimo Cardosi, Orlandi e Mazzanti) affidandosi alle qualità tecniche offensive di capitan Passini e al bomber Paolini. Parmigiani, invece, si oppone con 4-1-4-1 solido, messo bene in campo e capace di sfruttare bene le caratteristiche del devastante Hudu.

Prima mezz'ora di partita molto equilibrata, a ritmi lenti, dove gli ospiti cercano sempre di verticalizzare per Hudu che, al 22', si rende pericoloso ma il portiere locale para bene. Cresce la manovra del Filecchio che, al 35', trova la rete del vantaggio con bomber Paolini che sfrutta bene un lancio dalla retroguardia difensiva. A due minuti dalla fine del primo tempo la Virtus Robur Castelnuovo torna a farsi viva con una conclusione di Sanneh che finisce a lato.

Nella seconda frazione di gioco il pallino del gioco sarà sempre degli ospiti, complici anche le tante assenze e i pochi cambi locali, anche se i locali si sono fatti pericolosi in contropiede. Al 56' grande occasione per la Virtus Robur Castelnuovo con tiro a giro di Hudu, parato da Daniele Giannecchini ma sulla respinta arriva Camara che conclude sulla traversa. Sul finale di gara va vicino al raddoppio il Filecchio con un contropiede concluso da Cancherini. La Virtus Robur Castelnuovo non molla e cerca ancora il pareggio ma altri due tiri Touray e Bakare non bastano. Ricordiamo che il match di andata era finito 1-1.

Sabato si riparte con il campionato (seconda giornata) dove il Filecchio affronterà la Morianese mentre la Virtus Robur Castelnuovo attenderà tra le mura amiche lo Spianate Calcio.