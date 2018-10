Sport



Diavoli Neri eliminati dalla Coppa Toscana per mano del Don Bosco Fossone

giovedì, 25 ottobre 2018, 08:43

di michele masotti

0-3

Diavoli Neri Gorfigliano: Carvajal, Gori, Gianluca Cassettai, Tonelli, Diego Orsi, Ivano Orsi, Bonini, Crudeli, Pellegrinotti, Morelli e Della Croce Allenatore: Gabriele Zuddas

Don Bosco Fossone: Stagnari, Tedeschi, Santini, Capitani, Bertagnini, Stabile, Micheli, Musetti, Tosi, Donati e Franchi A disposizione: Tognoni, Bonelli, Ceragioli, Borghetti, Ricci, Rolla, Ceccarelli e Antonelli Allenatore: Massimiliano Incerti

Arbitro: Maccanti di Pisa

Marcatori: 9’ e 73’Franchi, 85’ Tedeschi

Si interrompe al secondo turno l’avventura dei Diavoli Neri Gorfigliano nella Coppa Toscana 2018-2019. La squadra di Zuddas, per l’occasione rimaneggiata e sempre priva dell’infortunato Pennucci, cade al “Nobili” di Piazza al Serchio contro il Don Bosco Fossone.

La prima palla gol dell’incontro è targata Diavoli. Sul tiro di Morelli è provvidenziale l’opposizione di Tedeschi che fa terminare il pallone sull’esterno della rete. Al 9’ ospiti in vantaggio con il colpo di testa di Franchi che raccoglie il traversone di Musetti. Gol con il giallo perché il pallone era uscito sulla progressione del numero otto di mister Incerti. Il palleggio ricco di qualità del Don Bosco mette in difficoltà i locali, costretti a mettersi sulla difensiva. Nonostante ciò, la squadra garfagnina sa pungere in contropiede e in due occasioni Morelli sfiora il bersaglio grosso. Nella prima circostanza Bertagnini buca l’intervento sul rinvio di Carvajal favorendo così l’attaccante classe 1990 che si trova a tu per tu con Tognoni per poi calciare sopra la traversa. Al 27’ poi Morelli, liberato dal filtrante di Bonini, conclude di poco a lato.

Nei secondi quarantacinque minuti la squadra di Zuddas fa sì la partita senza però impensierire con nitide occasioni la retroguardia ospite. Don Bosco Fossone che trova il gol della sicurezza sempre con Franchi, abile a scattare sul filo del fuorigioco e a sentenziare il numero uno dei Diavoli. Nel finale Tedeschi arrotonda il punteggio in maniera definitiva.

Domenica sarà di nuovo di tempo di campionato. Diavoli Neri Gorfigliano che, reduci da due sconfitte di fila, proveranno ad interrompere questa mini striscia nella trasferta di Orentano. Impegno casalingo, invece, per la squadra di Incerti che riceverà la visita del fanalino di coda Torrelaghese.