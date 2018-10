Sport



Disco rosso a Staffoli per il River Pieve

domenica, 7 ottobre 2018, 21:58

di michele masotti

1-0

Staffoli: Cintolesi, Marchetti, Del Vita, Filidei, Paolieri, Della Maggiore, Saviozzi, Michetti (48’ Pagni), Cesari, Sichi (61’ Orsucci) e Di Mauro A disposizione: Becagli, Petroni, Giannetti e Guagliardo Allenatore: Tiziano Bizzarri

River Pieve: Nicola Papeschi, Stefano Pioli, Angeli, Byaze (75’ Maggi), Tolaini, Fontana (70’ Condè), Satti, Vitelli, Catalini (65’ Matteo Papeschi), Di Salvatore e Giannotti (65’ Friz) A disposizione: Mirco Micchi, Turri, Lorenzo Micchi e Diego Pioli Allenatore: Edoardo Micchi

Arbitro: Loum di Carrara

Marcatore: 61’ Cesari

Il River Pieve torna dall’insidiosa trasferta di Staffoli con una sconfitta di misura e viene agganciato a quattro punti proprio dalla formazione allenata dall’ex Villa Basilica Tiziano Bizzarri.

I “millionarios” della Garfagnana confermano l’undici che ha ottenuto il primo successo in campionato ma devono a fare a meno dell’infortunato Haoudi.

Il piano tattico impostato dai padroni di casa consiste nel sistematico lancio lungo per il possente Cesari, abile poi a giocare di sponda per premiare gli inserimenti di Saviozzi e Di Mauro. Opposta la filosofia della squadra di Edoardo Micchi, dedita al fraseggio e alla circolazione di palla. Nella frazione inaugurale succede poco: Staffoli e River ci provano con delle conclusioni dalla distanza che non costringono a degli interventi difficili sia Cintolesi che Nicola Papeschi.

In avvio di secondo tempo doppia grossa chance per la compagine pisana: Nicola Papeschi salva sul tentativo di Michetti poi ci pensa Tolaini a respingere sulla linea di porta il tentativo di Saviozzi. Al 55’ una punizione di Di Salvatore incoccia il palo. La sfera resta vagante e il tap-in di Giannotti termina di poco a lato. Sarà una palla inattiva a decidere le sorti del match. È il 61’ quando una punizione laterale di Di Mauro pesca in area di rigore Cesari che si gira bene di testa e supera Nicola Papeschi. In zona cesarini Di Salvatore ci prova con il destro ma il suo tiro non inquadra lo specchio della porta.

Domenica 21 ottobre, al rientro dalla sosta dovuta allo svolgimento della Region’s Cup in Toscana, il River Pieve ospiterà al Nardini il Capezzano, compagine reduce dallo 0-0 casalingo contro l’Orentano e attuale quinta forza del campionato con sette punti.