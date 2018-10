Sport



Divertente pareggio al “Delle Terme” tra GhiviBorgo e Ponsacco

domenica, 14 ottobre 2018, 17:44

di michele masotti

2-2

GhivizzanoBorgo: Sottoriva, Barsotti, Dell’Orfanello, Ghini (61’ Presicci), Maccabruni, Diana, Marino, Nolè (68’ Tagliavacche), Ortolini, Frugoli (91’ Paccagnini) e Chianese A disposizione: Petroni, Lecceti, Gargano, Marigliani, Micchi, e Nottoli Allenatore: Guido Pagliuca

Ponsacco: Bulgarelli, Tazzer, Colombini, Gremigli, Lici (89’ Calabrese), Mariani (73’ Menichetti), Caciagli, Castorani, Doveri (87’ Brega), Zorica (73’ Remorini) e Vanni (80’ Semprini) A disposizione: Bartolozzi, Mazzanti e Benericetti Allenatore: Maneschi

Arbitro: Marco Sicurello di Seregno (Assistenti Besozzi di Sondrio e Agostino di Sesto San Giovanni)

Marcatori: 3’Ortolini, 6’ Lici, 25’ Frugoli su rigore, 32’ Zorica

Note: Ammonito Maccabruni, Lici, Semprini e Frugoli. Recupero 2’ e 4’

GhiviBorgo-Ponsacco, uno dei big match di giornata insieme a Montevarchi-Tuttocuoio, non ha deluso le attese. Al triplice fischio finale di Sicurello il responso del campo parla di un 2-2 spettacolare che ha messo di fronte due compagini che hanno più pensato ad offendere che a chiudersi in difesa. Il terzo risultato utile consecutivo consente a Nolè e compagni di salire al quinto posto, mentre gli ospiti, i candidati numeri uno al salto in C, vengono raggiunti alla seconda piazza dalla Pianese a -3 dalla capolista Tuttocuoio.

“Squadra che vince non si cambia” recita l’antico adagio calcistico che Guido Pagliuca prende alla lettera confermando in blocco l’undici che ha schiantato a domicilio la Sinalunghese. Solito 4-3-1-2, modulo peraltro adottato anche dalla compagine pisana, con Chianese che svaria alla spalle dell’ormai affiatato tandem offensivo composto da Frugoli e Ortolini. Come quota 2000 ancora fiducia a Dell’Orfanello. Maneschi, dal canto suo, riesce a recuperare in extremis almeno per la panchina Brega mentre è sempre indisponibile il difensore centrale Gregorio Mazzanti. Ponsacco che si affida al fiuto del gol dell’ex Vanni.

Fuochi d’artificio in avvio con due reti, una per parte, nel giro di sei minuti. Al 3’ una bella combinazione tra gli attaccanti biancorossi, puntuale la sponda di Frugoli, permette a Ortolini di scoccare un potente destro che fulmina Bulgarelli. Quinto centro in sei gare per il centravanti classe 1992. Il vantaggio dei “colchoneros della Media Valle” dura solo lo spazio di 180’’ perché il terzino Lici estrae dal cilindro l’eurogol sotto forma di un destro, assolutamente imparabile per Sottoriva, dalla distanza. I ritmi sono davvero alti e le contendenti si sfidano a viso aperto senza badare ai tatticismi.

Al minuto numero ventiquattro punisce con la massima punizione il contatto in area pisana tra Frugoli e Caciagli. Con grande personalità si incarica della trasformazione lo stesso numero dieci di Pagliuca, che due settimane prima si era visto parare il penalty del successo contro la capolista Tuttocuoio. In questa circostanza, invece, Frugoli è glaciale nella trasformazione spiazzando Bulgarelli. Al 27’ capitan Doveri sfiora il nuovo pareggio con un perentorio colpo di testa che termina di poco a lato. 2-2 che arriva cinque giri di orologio più tardi. Punizione laterale battuta da Caciagli, torre di Gremigni per la deviazione vincente da pochi passi di Zorica. Tutto da rifare per il GhiviBorgo. La spettacolare prima frazione si chiude con la pennellata di Chianese per l’incornata di Ottolini: sfera che sfiora la traversa.

Ripresa che si apre con un Ponsacco deciso a completare il sorpasso. I rossoblù, guidati in cabina di regia dall’ottimo Caciagli, si fanno vedere con una certa pericolosità dalle parti di Sottoriva. Sul colpo di testa di Doveri, imbeccato dal solito Caciagli, il portiere romano non può nulla ma in suo soccorso c’è la provvidenziale traversa. Per il fantasista ospite non è proprio giornata in fase realizzativa. Al 58’ riesce a superare Sottoriva ma ci pensa Maccabruni a salvare sulla linea. Per arginare l’assalto dei rossoblù Pagliuca inserisce forze fresche in mezzo al campo, con Tagliavacche che rileva capitan Nolè.

Mossa che riporta l’incontro sui binari dell’equilibrio. Anche Maneschi prova a pescare la carta vincente dalla panchina, inserendo Menichetti, Semprini, Remorini e, per una manciata di minuti conclusivi, Brega. Al 82’ ennesima scorribanda sulla destra di Chianese, cross basso che Gremigni devia verso la propria porta; ci vuole un super intervento di Bulgarelli per impedire il terzo vantaggio di giornata dei locali.

Nella settima giornata il Ghivizzano sarà atteso dall’inedita trasferta in terra umbra di Cannara, compagine che occupa il quinto posto assieme ai biancorossi e ad altre formazioni.