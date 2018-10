Sport



G.S. Orecchiella di scena nel mondo

lunedì, 22 ottobre 2018, 17:37

Si colora di bianco celeste il Trofeo 5 Frantoi di Valanzatico: trionfo in campo femminile per Annalaura Mugno e secondo posto per Marco Guerrucci tra gli uomini. Bene anche gli altri portacolori del G.S. Orecchiella con Gianfranca Secci 6° assoluta, Ivano Rugani 24° e Giovanni Orlandi 58°. Alla Ecomaratona del Chianti due “aquile” in gara sulla distanza dei 21 km: 602° Angelo Simone e 162° Alessandra Mendola.

Orecchiella di scena nel mondo con tre atleti in gara alla maratona internazionale di Amsterdam. La “coppia” d’oro della Garfagnana Roberta Pieroni – Luigi Angeli colpisce ancora e porta a termine anche questa prestigiosa competizione. Roberta ha chiuso al 2602° posto assoluto con il tempo di 3:31:40, piazzandosi 13° di categoria. Luigi ha concluso con il tempo di 4:42:47. Nella mezza maratona buona prova per Giuseppe Carli, 1003° su quasi 10000 atleti con il tempo di 1:35:03.

Risultati eccellenti alla prima edizione della Lucca 10 km. Ancora un P.B di grande valore assoluto per l’inarrestabile Federico Matteoni, 7° assoluto al traguardo in 34:14. Ottimi anche: 18° Andrè Belluomini 35:16, 25° Raffaello Bevilacqua 36:03, 30° e 3° tra i Veterani Luca Diversi 36:12. Gli altri: 42° Emiliano Mazzei, 61° Antonio Bianchi, 81° Michael Luongo, 82° Paolo Micotti, 120° Luca Borelli, 126° Adriano Matteoni, 128° Roberto Castori, 155° Gianluca Cacciaguerra, 176° Riccardo Nardi, 203° Luca Spinetti, 229° Stefano Del Prete, 235° Vincenzo Zaccuri, 266° Riccardo Pieroni. Tra le donne 4° Andrea Salas Palma, 6° Simona Sardi, 8° Simona Carradossi.

Nella Lago Santo Mountain Race, gara molto impegnativa di 22 km 4° Jessica Perna 3:12:58 e 5° Alice Vecci 3:29:10. Tra gli uomini 103° Michele Giannotti in 4:00:13.