G.S. Orecchiella vola in montagna: bronzo agli italiani di Vertical per la squadra femminile

lunedì, 8 ottobre 2018, 21:14

G.S. Orecchiella Garfagnana sempre più protagonista nella corsa in montagna. La società biancoazzurra ha preso parte ai campionati italiani Vertical in programma domenica scorsa a Chiavenna. Nonostante qualche assenza pesante, la squadra femminile ha compiuto un’altra impresa centrando la medaglia di bronzo a squadre, oltre che il secondo posto assoluto nella gara individuale grazie alla rwuandese Primitive Niyirora. Hanno completato la grande giornata la “capitana” Annalaura Mugno, 16° assoluta in 47:20 nonostante un infortunio, Alice Vecci 20° in 49:49 e Andrea Salas Palma 21° in 49:49. Tra gli uomini si difendono bene i tre portacolori della società, con Jean Baptiste Simukeka 30° assoluto e 3° di categoria in 37:51, 35° Marco Guerrucci in 38:11 e 166° Marco Giannotti.