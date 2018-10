Sport



GhiviBorgo, il blitz a Cannara vale l’aggancio alla zona play-off

domenica, 21 ottobre 2018, 18:21

di michele masotti

0-1

Cannara: Battistelli, Subbicini, Bolletta, Menchinella, Ricci, Curnelli, Lucaroni, Rondoni, Di Giuseppe, Raccichini e Camilletti A disposizione: Micchio, Lolli, Mattia, Ceccarelli, Goretti, Yobouet, Trequattrini, De Sanctis e Fastellini Allenatore: Francesco Farsi

GhivizzanoBorgo: Sottoriva, Barsotti (78’ Lecceti), Dell’Orfanello, Presicci (64’ Nottoli), Maccabruni, Diana, Marino, Nolè, Ortolini, Frugoli (90’ Paccagnini) e Chianese (80’ Tagliavacche) A disposizione: Petroni, Gargano, Marigliani, Zadrima e Micchi Allenatore: Guido Pagliuca

Arbitro: Alfredo Iannello di Messina (Assistenti Tonti di Ancona e Dervishi di S. Benedetto del Tronto)

Marcatore: 72’ Marino

Note: Espulsi al 48’ Raccichini per condotta violenta, al 65’ Farsi per proteste e a fine partita Marino.

Secondo successo esterno consecutivo per il GhivizzanoBorgo di Guido Pagliuca e quinto posto in classifica, seppur se in coabitazione con Sangiovannese e Aquila Montevarchi. A cadere sotto i colpi di Nolè e compagni sono stati i neopromossi umbri del Cannara, costretti a giocare in dieci uomini per quasi tutta la ripresa a causa del rosso rimediato da Raccichini. L’altro aspetto positivo della giornata odierno è rappresentato dal fatto che, per la prima volta, Sottoriva non ha incassato reti. Tre punti particolarmente pesanti perché arrivati su di un campo stretto, in un ambiente caldo e contro un Cannara che ha fatto dell’aggressività il suo marchio di fabbrica.

Per le prima delle tre trasferte in Umbria di questa stagione, Pagliuca conferma per dieci undicesimi la formazione di domenica scorsa. L’unica novità è rappresentata dall’inserimento del classe 2000 Presicci in luogo dell’infortunato Ghini. Come di consueto Chianese, uno dei migliori contro il Ponsacco, svaria alle spalle delle punte Frugoli e Ortolini. Turnover, quindi, rimandato in casa biancorossa nel turno infrasettimanale di mercoledì quando il GhiviBorgo riceverà in casa lo Sporting Trestina.

Al 5’ vibranti proteste di marca ospite per il presunto tocco con il braccio di Bolletta. Sul successivo capovolgimento di fronte bella rovesciata di Raccichini che però non inquadra lo specchio della porta. Cannara pericoloso anche dieci minuti più tardi quando una velenosa punizione di Di Giuseppe attraversa tutto lo specchio della porta prima di terminare sul fondo. Rossoblù che premono ancora con Raccichini che solletica all’intervento Sottoriva. GhiviBorgo che crea la prima occasione del suo pomeriggio al minuto con Frugoli che intercetta un retropassaggio ma al momento di calciare è provvidenziale l’opposizione disperata di Menchinella. Ripresa che si apre per l’espulsione, del pericoloso Raccichini per una gomitata rifilata a Barsotti. Forte della superiorità numerica l’inerzia della partita si sposta dalla parte di Pagliuca che, da compagine che sta studiano per ambire ad un ruolo di mina vagante, ne approfitta. Al 52’ grande parata di Battistelli sull’inserimento di Marino.

Il centrocampista classe 1995 non perdona il portiere umbro poco prima della mezzora. È il 72’ quando un preciso traversone del 2000 Dell’Orfanello, anche oggi uno dei migliori, trova la deviazione vincente sul secondo palo dello stesso Marino. Secondo centro in campionato per uno dei tanti volti nuovi di questo GhiviBorgo.

Impeccabile la gestione del possesso palla nei restanti venti minuti, recupero compreso, da parte dei biancorossi. Gli ospiti sfiorano il raddoppio con Diana. Peccato per l’espulsione rimediata da Marino per un eccesso di esultanza dopo il triplice fischio finale. Il campionato sta per entrare nel vivo e questo GhiviBorgo può recitare un ruolo da protagonista.