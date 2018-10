Sport



Ghiviborgo travolgente in terra senese: rifilato un poker di reti alla Sinalunghese

domenica, 7 ottobre 2018, 18:33

di michele masotti

0-4

Sinalunghese: Marino, Chiccioli, Rizzo, Cerofolini, Menchetti, Fanetti, Mencagli, Montagnoli, Adamo, Vasseur e Mancini A disposizione: Bakaj, Quero, Calveri, Bruschi, Chiasserini, Capogna, Barbagli, Malentacchi e Lucatti Allenatore: Fani

GhivizzanoBorgo: Sottoriva, Barsotti, Dell’Orfanello, Nolè, Maccabruni, Diana, Marino, Ghini, Ortolini (Micchi), Frugoli e Chianese A disposizione: Petroni, Gargano, Lecceti, Tagliavacche, Borgioli, Presicci, Paccagnini e Marigliani Allenatore: Guido Pagliuca

Arbitro: Bianchi di Prato (Assistenti De Capua di Nola e Castaldo di Frattamaggiore)

Marcatori: 53’ Marino, 57’ Ortolini, 72’ Nolè e 90’ Micchi

Con un secondo tempo che ha rasentato la perfezione, quattro gol in 37 minuti, il GhiviBorgo ha rifilato un’autentica lezione di calcio alla Sinalunghese, matricola senese che fino ad oggi aveva impressionato gli addetti ai lavori e non aveva mai conosciuto la parola sconfitta. I ragazzi di mister Pagliuca hanno dato continuità alla bella prestazione fornita, sette giorni fa, contro la capolista Tuttocuoio. I “colchoneros” della Media Valle agganciano così ad otto punti proprio i rivali odierni, risalendo verso una posizione di graduatoria più consona al loro ottimo tasso tecnico.

Se sulla copertina finisce giocoforza il centravanti Ortolini, terzo centro in campionato, un voto alto lo merita anche la retroguardia, rimasta imbattuta per la prima volta in stagione e che aveva di fronte un cliente particolarmente scomodo come Adamo. Pagliuca manda in campo un GhiviBorgo con il consueto 4-3-1-2. In difesa ritrova una maglia da titolare Barsotti, con Maccabruni che forma la coppia di stopper assieme a Diana. Di nuovo in campo dal primo minuto pure capitan Nolè, preferito a Tagliavacche. Sin dal primo tempo sono gli ospiti a controllare il pallino del gioco, mettendo in difficoltà, sul piano del ritmo, i rossoblù di mister Fani. Soltanto una scarsa precisione sotto porta e un bella parata del numero uno senese negano al GhiviBorgo la possibilità di andare a riposo in vantaggio.

I gol mancati nei primi quarantacinque minuti giungeranno copiosamente nella ripresa. Al 53’ un tiro dal limite dell’area del mediano Marino supera il numero uno locale. Tre giri di orologio dopo i ragazzi di Pagliuca rifilano il secondo “schiaffo” alla Sinalunghese, chiudendo di fatto la partita con venticinque minuti di anticipo. Ci pensa il solito Ortolini a finalizzare al meglio un’intensa manovra corale. Al 72’ c’è gloria anche per Matteo Nolè, al primo centro con la maglia biancorossa, che si fa beffe della difesa senese grazie ad uno dei suoi proverbiali inserimenti. Prima del triplice fischio finale di Bianchi, il punteggio viene ulteriormente rimpinguato dal subentrato Micchi.

Davvero una bella iniezione di fiducia per un Ghivizzano che nel prossimo turno di campionato ospiterà il Ponsacco, la più diretta inseguitrice del Tuttocuoio e, forse, la principale favorita per la vittoria del torneo.