GhiviBorgo, vittoria sul Trestina e quinto posto consolidato

mercoledì, 24 ottobre 2018, 18:15

di michele masotti

3-2

GhivizzanoBorgo: Sottoriva, Barsotti, Dell’Orfanello, Tagliavacche, Maccabruni, Diana, Nottoli (46’ Ghini), Nolè, Ortolini, Frugoli (85’ Paccagnini) e Chianese (67’ Lecceti) A disposizione: Petroni, Gargano, Presicci, Marigliani, Zadrima e Micchi Allenatore: Guido Pagliuca

Sporting Trestina: Cucchiaro, Fumanti, Marconi, Goh, Tersini, Petricci, Staiano, Gramaccia (70’ Braccalenti), Ridolfi, Khribech (50’Catacchini) e Gallozzi A disposizione: Cosmetti, Polidori, Maggioli, Vinagli, Marchi, Landi e Stella Allenatore: Enrico Cerbella

Arbitro: Giuseppe Mucera di Palermo (Assistenti Barberis e Orsogna di Collegno)

Marcatori: 14’ e 52’Ortolini, 37’ Staiano, 65’ Nolè e 75’ Goh

Note: Espulsi al 92’ Ridolfi per condotta violenta su avversario. Recupero 0’ e 6’

Secondo successo nel giro di quattro giorni per il GhiviBorgo che supera lo Sporting Trestina, rivelazione di questo primo scorcio di campionato, rinsaldando la quinta piazza occupata assieme all’Aquila Montevarchi dell’ex Venturi. Il 3-2 del “Delle Terme” permette ai ragazzi di Pagliuca di portarsi a solo un punto dai rivali che, con Ponsacco e Pianese, formano il terzetto delle prime inseguitrici della capolista Tuttocuoio, autrice del primo tentativo di fuga. Solita partita densa di gol quando ci sono sul terreno di gioco i “colchoneros” della Media Valle. L’attacco gira a meraviglia, Ortolini è un prolifico stoccatore e capitan Nolè ha ritrovato la sua proverbiale capacità di inserimento nelle aree avversarie. Di contro, però, c’è una fase difensiva che concede troppo. L’ex tecnico della Lucchese dovrà cercare di migliorare una retroguardia che, statistiche alla mano, è stato perforato 11 volte in otto partite.

Pagliuca, al netto dello squalificato Marino, rimpiazzato dal coetaneo Tagliavacche, decide in linea di massima di insistere su quei che hanno creato un buona striscia di risultati che dura da quattro turni. Avvicendamento in a centrocampo tra fuoriquota, con 99’ Nottoli preferito al 2000 Lecceti. Immutato, nel classico 4-3-1-2, il trio offensivo con Chianese pronto ad ispirare gli attaccanti Frugoli e Ortolini. Anche il tecnico del Trestina, Enrico Cerbella, decide di non stravolgere più di tanto in nome del turnover una formazione che sta facendo davvero bene in questo avvio di stagione. Gli unici cambi rispetto alla vittoria di sabato sulla Massese riguarda la difesa, con gli ingressi dal primo minuto di Fumanti e Khribech al posto di Polidori e Maggioli. Umbri che decidono di infoltire la propria mediana con uno dei 2001 Staiano (l’altro è Petricci nda); a farne le spese è la punta Braccalenti che parte dalla panchina.

Al 14’ locali in vantaggio: bell’azione di Frugoli che va sul fondo per Ortolini che sotto misura fa centro. Sugli sviluppi di un corner Frugoli colpisce la traversa. Ospiti che fino alla mezzora non si vedono, subendo il palleggio del GhiviBorgo. Sporting che pareggia con Staiano, abile a sfruttare un errato rilancio in fase di disimpegno. Nella ripresa un gran lancio di Diana libera Ortolini che di prima intenzione scossa un destro che muore all’incrocio dei pali. Settima rete per il capocannoniere di questo girone E. L’attaccante classe 1992 entra anche nella sceneggiatura del momentaneo 3-1, conquistando dal nulla un corner. Sul seguente tiro dalla bandierina, la sfera arriva al limite dell’area per il destro vincente di Nolè.

Lo Sporting Trestina, compagine molta fisica come tutte le umbre, ha un sussulto di orgoglio e riaccorge le distanze con Goh, il più lesto di tutti a risolvere una mischia. Nel finale, comunque, i locali non corrono alcun rischio. Nel maxi recupero, ben 6’ concessi, resta da annotare il rosso diretto guadagnato da Ridolfi per una gomitata a Maccabruni.

Ghivizzano che domenica sarà atteso dalla trasferta di San Gimignano, neopromossa che si trova nella parte medio-bassa della graduatoria. Altra succulenta occasione, quindi, per Nolè e compagni per guadagnare altre importanti posizioni di alta classifica.