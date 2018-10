Sport



Gigi Simoni a Barga: "Il calcio, un fatto sportivo e umano"

venerdì, 19 ottobre 2018, 19:38

di andrea cosimini

E' stato definito un "gentleman" del pallone. Per la sua educazione, la sua compostezza, la sua serietà. Tutte qualità che gli hanno permesso di lasciare un segno, indelebile, sia dentro che fuori dal campo. Lo si percepisce dalle parole disinteressate, spese a distanza di anni, dai giocatori che ha allenato; lo si deduce dalle parole di tutti coloro che, nel bene e nel male, hanno avuto a che fare con lui nella sua triplice carriera di giocatore, allenatore e dirigente.



Al di là dei campionati vinti (e sono stati tanti), ad essere rimasto di Luigi Simoni, detto "Gigi", è soprattutto il suo spessore morale. Quello spessore che lo ha portato a vedere il calcio, non solo come un semplice sport, ma come un "fatto umano". Una rarità di questi tempi. Tanto che una personalità come la sua rappresenta, forse, un calcio che oggi, purtroppo, non esiste più.



Palazzo Pancrazi lo ha accolto con una standing ovation. E non poteva essere altrimenti. La presentazione della sua biografia, "Simoni si nasce" (Goalbook edizioni), è stata infatti il pretesto, per molti tifosi e appassionati di calcio, per manifestare il proprio affetto nei confronti di questa icona sportiva ed umana. Ad introdurlo, il consigliere comunale Umberto Sereni, nella duplice veste di storico ed appassionato di sport, che ha elencato le caratteristiche di questo personaggio facendo riemergere anche alcuni aneddoti personali legati alla sua storia. "Oggi è sempre più raro trovare persone per bene - ha esordito Sereni -, per questo siamo onorati di avere qua Simoni, una persona straordinaria, prima ancora che un grande sportivo. Un uomo che ci ha dimostrato che anche con il calcio si può insegnare a vivere. Ricordo che la prima volta che vidi una partita di serie A, tra Fiorentina e Torino, Simoni era in campo. Mi dette subito l'impressione di un giocatore lucido e intelligente".



Sereni ha sottolineato come quello di Simoni, in realtà, sia stato, a tutti gli effetti, un ritorno a Barga. "Con il suo Genoa - ha ricordato - venne in ritiro proprio alla Pergola che ha, peraltro, una grande tradizione di accoglienza sportiva: ha ospitato infatti il Cagliari di Gigi Riva, prima, e la Fiorentina di De Sisti, poi. Non solo. Ci sono stati altri episodi che lo hanno legato, seppur indirettamente, al nostro comune. Barga è stata infatti la città che ha dato il San Cristoforo a Massimo Moratti, colui che esonerò Simoni dall'Inter (pentendosene, come si evince dalla lettera pubblicata nella sua biografia), e che ha avuto modo di ospitare Gianni Brera e Fulvio Bernardini (quest'ultimo riconosciuto come primo maestro dallo stesso Simoni)".



A testimoniare l'umanità e la professionalità del mister, a Barga, erano presenti anche due ex giocatori di Simoni, Stefano Dianda e Mirko Taccola, che hanno speso parole riconoscenti nei confronti del loro ex allenatore. "Con lui ho vinto tre campionati - ha ricordato Dianda -. Oggi si gioca un calcio diverso rispetto ad allora. Tutti siamo allenatori, anche se mancano le "persone". Credo che nel calcio l'ultima cosa sia la qualità. Prima viene la serietà, la professionalità e la predisposizione. Oggi però quello che manca è l'umanità". Parole riprese anche da Taccola, che ha speso queste frasi per il mister: "A caratterizzarlo è il suo modo di porsi. Credo che sarebbe un grande allenatore anche nel calcio di oggi".



Presente, tra i relatori, anche l'allenatore Fabrizio Tazzioli che ha reso il suo personale omaggio a Simoni: "Siamo di fronte ad un'icona calcistica - ha detto - che ha sempre avuto la straordinaria capacità, nella sua carriera, di tornare continuamente sulla breccia. Simoni è l'anello che congiunge tanti tipi di calcio. Egli c'è sempre stato ed ha portato a casa sempre ottimi risultati".



La biografia, scritta a sei mani da Luca Carmignani, Luca Tronchetti e Rudi Ghedini, vanta anche la prefazione di Alberto Cerruti e le note di Claudio Baglioni, il celebre cantante, legato da un rapporto di profonda amicizia con Simoni. E' stato lo stesso mister a ricordarlo con un aneddoto: "Conobbi Baglioni quando approdai alla Lazio - ha sottolineato -. Lui era già affermato e faceva un tour di concerti. Mi chiese quindi se potevo allenarlo per il fiato. Da lì è nata questa grande amicizia".



L'incontro, organizzato grazie al contributo della Polisportiva Val di Lago, si è concluso con le parole del sindaco di Barga, Marco Bonini, che ha descritto così lo speciale ospite: "Una persona vera e corretta. Una vita spesa nello sport, nel calcio, prima come giocatore, poi come allenatore e infine come dirigente. Siamo veramente contenti di averlo riaccolto a Barga".