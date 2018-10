Gp Apuane: Fazzi brilla a Danzica, Togneri protagonista a Castelnuovo

Altri articoli in Sport

lunedì, 29 ottobre 2018, 16:29

Ancora un fine settimane di successi per gli atleti del G.S. Orecchiella Garfagnana. Imbattibile Annalaura Mugno nella gara “di casa”, il Trofeo Le Panche di Firenze: per lei un nuovo, ennesimo, successo

lunedì, 29 ottobre 2018, 12:09

Sabato sera 27 ottobre trasferta a Bologna per la Pugilistica Lucchese, sul ring del dopolavoro ferroviario di Bologna presso la palestra della Sempre Avanti sono stati impegnati tre pugili della scuderia lucchese tra cui Maurizio Orsi che si allena a Borgo a Mozzano

lunedì, 29 ottobre 2018, 11:15

Il giovane lucchese alla sua prima gara su terra ed affiancato per la prima volta da Andrea Cecchi ha finito la gara, avversata dal maltempo, in seconda posizione di classe R2, ritrovando la Peugeot 208

lunedì, 29 ottobre 2018, 08:41

Scoppiettante inizio di campionato della prima squadra del Volley Barga Coppo Team nel derby contro la compagine della Pallavolo Garfagnana. Terza vittoria di fila invece per la compagine Under 16 che si scontra in quel di Pietrasanta contro la V.P. Volley

domenica, 28 ottobre 2018, 23:11

Alla terza partita in una settimana, mercoledì scorso i ragazzi di Edoardo Micchi avevano giocato e vinto in Coppa Toscana sul sintetico di Capezzano, i biancorossi si portano a sei punti in classifica ma rimangono con l’amaro in bocca per non aver chiuso i conti prima della beffa quando stavano...

domenica, 28 ottobre 2018, 21:49

Il Pieve Fosciana conclude il trittico di partite contro formazioni maremmane cedendo di misura in casa del San Donato Acli, leader di questo girone C insieme al Forcoli. Come spesso accade in una partita equilibrata, la differenza è stata fatta da un calcio piazzato, arma tattica della quale in diverse...