Gp Apuane, Jamali e Tiongik d’oro in mezza-maratona

lunedì, 8 ottobre 2018, 12:30

Buon weekend per il GP Parco Alpi Apuane, partendo da sabato 6 ottobre con la manifestazione garfagnina del “Podista briaco”: a Riana di Fosciandora si è svolta la celebre corsa alla quale hanno partecipato molti atleti biancoverdi, brillando con il bronzo assoluto di Marco Mazzei (battuto solo da Mirko Dolci dell’Atletica Livorno e Giacomo Molinaro della Podistica Castelfranchese) e con Diego Strina (4 assoluto), Igor Marracci (oro di categoria e 6 assoluto), Adriano Mattei (bronzo di categoria e 9 assoluto), Enrico Manfredini (13 assoluto), Kone Moussa (18 assoluto), Mirco Toma (21 assoluto), Emilio Abrami (22 assoluto), Michelangelo Fanani (24 assoluto), Daniele Biagioni (39 assoluto), Leonardo Pierotti (43 assoluto), Lido Lucchesi (57 assoluto) e Arturo Sargenti (63 assoluto).



Domenica 7 ottobre, a Signa, oro assoluto di Jilali Jamali sulla mezza maratona con il tempo di 1h9’ e buona prova di Riccardo Durano (29 assoluto), mentre sulla prova di 9,5 km splendido argento assoluto per Paola Lazzini; a Sestri Levante, alla “Andersen Run”, ottimo argento assoluto sulle sette miglia per Nello Del Corso e buona prova per Marco De Nevi (8 assoluto); a Lammari, alla celebre “Maratonina del campanone”, oro di categoria per Nicola Matteucci (12 assoluto) e buone prestazioni per Giorgio Davini (15 assoluto), Roberto Gianni (19 assoluto), Marco Barbi (28 assoluto), Andrea Massari (35 assoluto), Rossano Fanani (52 assoluto), Francesco Barbi (71 assoluto), Giacomo Pasquini (75 assoluto), Alfiero Arena (87 assoluto) e Nicola Andreucci (98 assoluto); a Torino, ottimo rientro in gara ufficiale per Alessandro Patrucco che ha terminato la mezzamaratona con il buon riscontro cronometrico di 1h14’; a Telese, ennesima vittoria per Paul Tiongik con il tempo di 1h2’50’; a Madrid, ottima prova per Simone Ferrali che ha ritoccato il personale sui 10000 metri portandolo a 33’27’’.