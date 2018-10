Sport



Gp Apuane nella top 5 italiana ai campionati di società su strada

lunedì, 22 ottobre 2018, 12:19

Un’impresa sognata, sperata e voluta trasformata in realtà dai ragazzi di Graziano Poli. Passata dalle cinque fasi nazionali, partendo dai Cross di Gubbio con il quintetto schierato Paul Tiongik – Alessio Terrasi – Alessandro Brancato – Andrea Cavallini – Rocco Angelo Pezzuto, passando da Marina di Carrara con la prova dei 10000 in pista con Paul Tiongik – Alessio Terrasi – Alessandro Brancato – Rocco Angelo Pezzuto – Andrea Cavallini, proseguendo con Alberobello dove si è svolta la prova dei 10 chilometri su strada con Paul Tiongik – Alessio Terrasi – Alessandro Brancato – Rocco Angelo Pezzuto – Nicolò Fazzi e terminata ieri in quel di Foligno sulla distanza della mezzamaratona con Paul Tiongik – Alessio Terrasi – Alessandro Brancato – Rocco Angelo Pezzuto. Il keniano Tiongik è stato autore di una prova eccezionale, in testa fino al 12esimo chilometro di gara, battuto solo dal fortissimo connazionale Onesphore Nzikwinkunda (Atl. Casone Noceto, società campione d’Italia) e terminando la prova con l’argento assoluto; i due siciliani Terrasi e Brancato hanno confermato, se mai ce ne fosse stato bisogno, di essere ai vertici nazionali finendo le rispettive distanze con la 14esima e 17esima posizione assoluta (quinto e nono italiano al traguardo); l’ottima prestazione di Pezzuto, che ha saputo difendersi in un contesto di altissimo livello, e la presenza del mito della corsa in montagna Claudio Simi che ha terminato la mezzamaratona tricolore con la decima posizione di categoria, sono state la cornice di una giornata indimenticabile per la società garfagnina. Il quinto posto finale ai Campionati Italiani di Società e prima società toscana, unito al sesto successo regionale consecutivonel cross e le ottime prestazioni in ogni corsa su strada a livello regionale e nazionale hanno portato il sodalizio biancoverde ai vertici dell’atletica italiana, chiudendo la stagione 2018 e iniziando la preparazione verso il 2019.