I giovani golfisti riscaldano l’autunno del Golf Club Garfagnana

mercoledì, 10 ottobre 2018, 17:10

Prende il via la nuova stagione per la Pallavolo Garfagnana e lo fa con una grande festa alla palestra Isi a Castelnuovo. Un evento unico che ha visto tutta la società sfilare, a ritmo di musica, di fronte al pubblico amico per una presentazione personale veramente speciale

mercoledì, 10 ottobre 2018, 15:42

Forte della vittoria appena conquistata al Città di Pistoia, il pilota lucchese è pronto ad affrontare per la prima volta il Rally Due Valli, gara in cui si deciderà la classifica del CIR e del Tricolore Asfalto

martedì, 9 ottobre 2018, 15:19

Il via venerdì sera in casa, alle 21, contro il Basket Carrara Legends, una squadra che dovrebbe essere tra le protagoniste del campionato. La prima trasferta sarà già il derby con Lucca Skywalkers, domenica 21 alle 18 a San Concordio

martedì, 9 ottobre 2018, 09:44

Il giovane lucchese torna in gara all'ultima prova del Campionato Italiano dopo un'assenza di oltre quattro mesi, inseguendo il quinto successo stagionale. Al suo fianco ovviamente ci sarà Marco Pollicino

lunedì, 8 ottobre 2018, 21:14

G.S. Orecchiella Garfagnana sempre più protagonista nella corsa in montagna. La società biancoazzurra ha preso parte ai campionati italiani Vertical in programma domenica scorsa a Chiavenna

lunedì, 8 ottobre 2018, 21:12

E’ stata una bella edizione della tradizionale Maratonina del Campanone, la mezza maratona di Lammari che ha richiamato atleti di alto livello un po' da tutta la regione. Sugli scudi tanti atleti del G.S. Orecchiella Garfagnana, in particolare eccezionale esordio sulla distanza del giovane talento Girma Castelli, secondo al traguardo...