Sport



Il Cefa centra la prima vittoria in campionato

martedì, 30 ottobre 2018, 23:34

CEFA BASKET 59

LIBERTAS MONTALE 53

Parziali (19-12 18-12 13-14 9-15)

Cefa: Galletti, Angelini A. 19, Pozzi 1, Bonini, Angelini S. 24, Biagioni, Guidugli, Lana 4, Tardelli 6, Ferrando, Santini, Masini 5.

Montale: Gangale 14, Ieri, Niccolai 5, Nesi M. 6, Tasselli 14, Ngjela 2, Pratesi 10, Pomposi 2 Nesi J.

Prima vittoria per il Cefa Basket Centro Computer Castelnuovo nel campionato di Promozione. Nella terza giornata del campionato, la squadra allenata da Michele Rocchiccioli ha superato la Libertas Montale per 59 a 53. Dopo le prime due sconfitte, il Cefa dunque conferma i segnali positivi intravisti già nel derby di Lucca e piega Montale anche se con un sofferto finale che ha visto i pistoiesi rientrare dal -18. Una gara iniziata male per il Cefa che perdeva subito Santini per un infortunio che sarà valutato in questa settimana. Coach Rocchiccioli ha così fatto giocare tutti i 12 i convocati con la solita ottima prova dei fratelli Angelini, 19 per Andrea e 24 per Simone glaciale nei liberi conclusivi, e l’ottima prova del 16enne Masini, autore di 5 punti. Il Cefa ha comandato la partita per 35 minuti, toccando anche il +18, ma la paura di vincere si è fatta sentire e Montale è tornata anche a -4. Prossimo impegno lunedì a Pistoia contro il Basket Team87.