Il Cefa comincia male: ko con Carrara

lunedì, 15 ottobre 2018, 12:21

CEFA BASKET 46

CARRARA LEGENDS 57

Parziali (18-19 11-19 3-10 14-9)

Cefa: Galletti, Angelini A. 13, Pozzi 3, Angelini S. 15, Biagioni 2, Guidugli, Lana, Tardelli 5, Ferrando 6, Cosimini, Santini 2, Masini.

Carrara: Marrazzini, Degl'Innocenti 8, Coppelli, Capaccioli 21, Benfatto, Gai 6, Peselli 6, Nicoli 2, Lusuardi 6, Figliè 9, Pennucci.

Inizio in salita per il Cefa Basket Castelnuovo nel campionato di Promozione. La squadra allenata da Michele Rocchiccioli è stata infatti sconfitta nell’esordio casalingo contro Basket Carrara Legends per 46 a 57. Il Cefa paga la fisicità della formazione carrarina sotto canestro ed è costretta sempre ad inseguire nel punteggio cedendo poi nel terzo quarto quando i gialloneri trovano solo 3 punti da mettere a referto. Poche le note positive, ma è pur sempre un esordio ed alcuni meccanismi non potranno che migliorare. Sicuramente senza Romei e Monti, che hanno lasciato per motivi di lavoro, ci vorrà tempo per trovare fiducia nel nuovo assetto che concede ampio spazio anche ai giovani della roster. Domenica alle 18 è già derby a San Concordio contro Lucca Skywalkers con i bianconeri di casa che hanno vinto nella gara di esordio in trasferta.