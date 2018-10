Sport



Il GhiviBorgo non si ferma più: terza vittoria di fila e vetta più vicina

domenica, 28 ottobre 2018, 20:23

di michele masotti

0-1

Sangimignano: Chiarugi, Donati, Ciardini, Michelotti, Borri, Cela, Borgarello (91’ Frijia), Cicali (73’ Bracci), Chirullo (68’ Santucci), Calamassi (82’ Simoni) e Moriconi A disposizione: Micheli, Orlandini, Marconcini, Biancalani, e Neri Allenatore: Fabio Ercolino

GhivizzanoBorgo: Sottoriva, Barsotti, Dell’Orfanello, Ghini (60’, Maccabruni, Diana, Marino (91’ Marigliani), Nolè (73’ Tagliavac, Ortolini (68’ Paccagnini), Frugoli e Chianese (60’ Nottoli) A disposizione: Petroni, Gargano, Lecceti, Micchi e Nottoli Allenatore: Guido Pagliuca

Arbitro: Gasperotti di Rovereto (Assistenti Landucci e Kika di Pisa)

Marcatore: 36’ Frugoli

Note: Espulso al 94’ Ciardini per doppia ammonizione. Ammoniti Michelotti, Maccabruni e Frugoli

Settimana da nove punti per il GhiviBorgo, corsaro a Sangimignano e sempre più lanciato verso un campionato di vertice. Guido Pagliuca continua a predicare umiltà ma il modo in cui i suoi ragazzi hanno gestito le energie e la gara è un chiaro sintomo di un gruppo che sta studiando da grande squadra. La terza vittoria esterna della stagione vale per Nole e compagni il -4 dalla capolista Tuttocuoio, superata a domicilio dal Seravezza di Walter Vangioni. Se per una volta bomber Ortolini non ha timbrato il cartellino, ci ha pensato il suo partner d’attacco Frugoli a siglare il gol che è valso i tre punti. La matricola Sangimignano si è dimostrato un complesso tutta grinta e corsa ma con un tasso tecnico inferiore rispetto ai “colchoneros” della Media Valle.

I neroverdi senesi, autori quattro pareggi in altrettanti incontri casalinghi, proseguono sulla strada del 3-5-2. A centrocampo maglia da titolare per Simone Michelotti, l’unico ex di questa sfida. Ercolini cambia completamente il tandem offensivo rispetto al pesante rovescio subito nel turno infrasettimanale dal Viareggio. Fuori Biancalani e Santucci, dentro i 99’ Chirullo e Calamassi. Continuità è la parola d’ordine in casa Ghivizzano. Pagliuca mantiene il collaudato 4-3-1-2 e cambia due titolari dell’undici sceso in campo quattro giorni. Smaltite le tossine dell’infortunio, in mezzo al campo si rivede Ghini così come Marino, scontato il turno di squalifica, viene preferito a Tagliavacche. Al 5’ Sottoriva risponde presente alla sollecitazione di Chirullo, in una delle poche offensive imbastite dai ragazzi di Ercolino. Passato il pericolo, le redini del gioco finiscono nelle mani dei biancorossi.

Al minuto numero dieci Frugoli alza troppo la mira da una posizione favorevole. La punta classe 1995 si riscatta al 36’, correggendo in rete con grande opportunismo una conclusione sballata di Ghini. Lo stesso centrocampista emiliano, pochi minuti dopo, pennella un preciso traversone per l’inserimento di Marino che mette la sfera di poco a lato.

Il secondo tempo regala pochi spunti al taccuino del cronista. Consueta girandola di sostituzioni, il forcing del Sangimignano è sterile e il GhiviBorgo gestisce con maestria il possesso palla e le residue energie rimaste agli sgoccioli della terza gara in sette giorni. In pieno recupero c’è da segnalare l’espulsione, per doppia ammonizione, rimediata da Ciardini.

Nel prossimo turno scontro d’alta quota al “Delle Terme”, con i ragazzi di Pagliuca che affronteranno la Sangiovannese, compagine che li appaia al quarto posto con 18 punti e da un passato, non troppo lontano, costituito da trascorsi tra i professionisti.