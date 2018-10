Sport



Il punto sulla terza categoria: cade il Gallicano, Hudu fa sognare la Virtus Robur Castelnuovo

sabato, 27 ottobre 2018, 18:57

di lorenzo fiori

Quest'oggi si è giocata la quinta giornata di terza categoria girone B che ha visto, per quanto riguarda le squadre della nostra zona, la prima sconfitta stagionale per il Gallicano, superato dal Borgo a Mozzano vincente con l'Atletico Castiglione, il pareggio nel derby "Coreglia-Filecchio", il ritorno alla vittoria per il New Team e la seconda storica vittoria consecutiva per la Virtus Robur Castelnuovo.

Adesso analizziamo, più dettagliatamente, le sei partite delle nostre sette squadre nostrane.

Partendo dall'alto della classifica iniziamo con la vittoria del Borgo a Mozzano, sull'Atletico Castiglione (privo di Panzani e Federico Tagliasacchi), per 2-1 grazie alla doppietta del bomber Fati. Precedentemente aveva pareggiato i conti Pucci.

Con questi tre punti i locali salgono a quota 13 punti superando il Gallicano (privo di Ruocco e Filiberto Bertucci), fermo a 12, oggi sconfitto per 3-1 sul campo del San Salvatore Montecarlo. Gol della bandiera firmato da Gaspari.

Al terzo posto troviamo la matricola New Team, priva di Borghesi, Fantoni, Romei, Daniele Salotti, Donati, Marouwane, oggi vittoriosa contro la temibile Pieve San Paolo per 1-0 grazie alla rete di Severiano Salotti.

Vicino alla zona play-off troviamo Coreglia e Filecchio che oggi si sono affrontate e hanno pareggiato per 1-1.

I primi erano privi di Fabrizio Pierantoni, Bonelli, Togneri e Daddario mentre tra i secondi gli assenti era molteplici (tra i principali il portiere Daniele Giannecchini e il bomber Paolini).

Reti firmate da Casci e Balsotti.

Chiudiamo con la Virtus Robur Castelnuovo, priva di Sorgente, Evangelisti e Touray, che ha inanellato la sua seconda vittoria consecutiva, per 1-2, sul campo della Ligacutiglianese grazie alla doppietta dell'attaccante Hudu.

Di seguito potrete leggere tutti i risultati della giornata e la classifica completa.