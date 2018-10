Il punto sulla terza categoria: Gallicano e Borgo a Mozzano ancora vincenti, la New Team vince il derby

Altri articoli in Sport

sabato, 13 ottobre 2018, 12:26

Non sono mancati i colpi di scena nelle sette prove speciali, fin qui disputate sulle undici in programma, del Rally Due Valli, ottava e decisiva tappa di questo avvincente Cir 2018. La competizione veronese sta riservando notizie positive per Paolo Andreucci. Notizia in aggiornamento

venerdì, 12 ottobre 2018, 11:49

Gli amici di Yuri Micchi, il medico prematuramente scomparso, hanno organizzato una partita amichevole a scopo benefico, tra una rappresentativa di “vecchie glorie” del Castelnuovo e una rappresentativa di politici e amministratori della Valle del Serchio

mercoledì, 10 ottobre 2018, 17:18

Al Golf Club Garfagnana si è disputato il Trofeo Termoidraulica Ponte del Diavolo. Discreta la presenza di giocatori che si sono affrontati con un sano spirito agonistico nel pieno rispetto delle regole previste da questo sport

mercoledì, 10 ottobre 2018, 17:10

Prende il via la nuova stagione per la Pallavolo Garfagnana e lo fa con una grande festa alla palestra Isi a Castelnuovo. Un evento unico che ha visto tutta la società sfilare, a ritmo di musica, di fronte al pubblico amico per una presentazione personale veramente speciale

mercoledì, 10 ottobre 2018, 15:42

Forte della vittoria appena conquistata al Città di Pistoia, il pilota lucchese è pronto ad affrontare per la prima volta il Rally Due Valli, gara in cui si deciderà la classifica del CIR e del Tricolore Asfalto

martedì, 9 ottobre 2018, 15:19

Il via venerdì sera in casa, alle 21, contro il Basket Carrara Legends, una squadra che dovrebbe essere tra le protagoniste del campionato. La prima trasferta sarà già il derby con Lucca Skywalkers, domenica 21 alle 18 a San Concordio