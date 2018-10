Sport



Il punto sulla terza categoria: il Gallicano primo da solo, incredibile rimonta per il Coreglia

sabato, 20 ottobre 2018, 19:26

di lorenzo fiori

Quest'oggi si è giocata la quarta giornata di terza categoria girone B dove il Gallicano ha vinto ancora, inanellando la sua settima vittoria consecutiva (considerando la coppa) e staccandosi di due punti dal Borgo a Mozzano (fermato sul pareggio). Vittorie nostrane anche per Coreglia, Virtus Robur Castelnuovo e Filecchio (nel derby contro il New Team).

Terzo 1-1 consecutivo, invece, per l'Atletico Castiglione.

Adesso analizziamo dettagliatamente le sette partite delle squadre nostrane.

Partendo dall'alto della classifica, come abbiamo già anticipato, il Gallicano, privo di Pennacchi e Pietro Franchi, si è imposto per 2-1 contro lo Spianate. Reti locali firmate da Brucciani e Taddei mentre gli ospiti hanno accorciato le distanze con Gioè.

Al secondo posto troviamo il Borgo a Mozzano, in coabitazione con la Pieve San Paolo, quest'oggi, privo di Fati, bloccato sul pareggio nel campo della Sanvitese: vantaggio locale al 43' mentre pareggio ospite al 68' con Federico Amidei.

Due posizioni dopo troviamo il Coreglia, privo di Togneri, Bonelli, Fabrizio Pierantoni e Andrea Gonnella, protagonista di una splendida rimonta sul campo del San Lorenzo.

Sotto di due reti, è riuscito a rimontare completamente la partita grazie alla rete di Cavani e alla doppietta di Federico Marchetti.

Di seguito troviamo il Filecchio, a quota otto punti, vittorioso in casa nel derby contro il New Team per 2-0 grazie alle reti di Saisi e Paolini.

A sei punti troviamo l'Atletico Castiglione, privo di Grisanti e Sarti, fermato per la terza volta consecutiva sul 1-1 contro il Montuolo Nave, ad un minuto dal termine della gara. Ricordiamo che il vantaggio era stato firmato da Friz al 50'.

Prima vittoria, invece, per la Virtus Robur Castelnuovo in casa contro il Santanna per 2-1 grazie alle reti di Hudu e Sanneh.

Per gli ospiti aveva accorciato le distanze bomber Gentile.

Di seguito potrete leggere tutti i risultati e la classifica completa.