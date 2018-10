Sport



Jamali (Gp Apuane) conquista la 10k di Lucca

sabato, 27 ottobre 2018, 08:25

di michele masotti

Dominio biancoverde nella prima edizione della “10 K di Lucca”, gara omologata dalla Fidal e che si è corsa domenica scorsa nel centro storico della città dell’arborato cerchio. Il percorso prevedeva la partenza dal baluardo San Salvatore e l’arrivo in via Elisa. La competizione, organizzata in maniera presso che impeccabile dall’asd Lucca Marathon, ha visto allineati sulla linea di partenza oltre 400 atleti.

La parte del leone è stata recitata dal Gruppo podistico Parco Alpi Apuane che, oltre ad essere parte attiva dell’organizzazione, ha dominato la mattina lucchese imponendosi in tre categorie con altrettanti suoi tesserati. Nella gara assoluta il primo posto è andato al forte podista marocchino Jilali Jamali grazie all’ottimo tempo di 31’57’’. Anche le due categorie “argento” hanno parlato garfagnino con i successi di Barbara Baldacci e Leo Pierotti.

Da sottolineare l’ottimo prova di Diego Garbugino, decimo tra gli “amatori” che il prossimo 4 novembre si cimenterà nella maratona di New York.