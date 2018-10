Sport



Lammari formato G.S. Orecchiella: eccellente 2° Girma Castelli. Bene anche Matteoni, Pierotti, Rugani e Pieroni

lunedì, 8 ottobre 2018, 21:12

E’ stata una bella edizione della tradizionale Maratonina del Campanone, la mezza maratona di Lammari che ha richiamato atleti di alto livello un po' da tutta la regione. Sugli scudi tanti atleti del G.S. Orecchiella Garfagnana, in particolare eccezionale esordio sulla distanza del giovane talento Girma Castelli, secondo al traguardo alle spalle dell’imprendibile Massimo Mei: ottimo il riscontro cronometrico, 1:14:31, ovviamente personal best. Non sono stati da meno gli altri specialisti della strada: immenso Federico Matteoni, 9° assoluto, con il P.B. abbassato di quasi 3 minuti a 1:17:11, e la consueta prova di sostanza di Simone Pierotti, 14° in 1:19:12. Grande gara anche per il Veterano Ivano Rugani, 2° nella categoria dietro il solo Matteucci. Tra le donne ancora un podio per Roberta Pieroni, 3° tra le Veterane. Gli altri atleti in gara: 41° Giacomo Tognetti, 42° Denis Colò, 77° Luca Borelli, 81° Luca Rodaro, 85° Luigi Ceccarelli, 137° Luigi Angeli, 138° Vincenzo Zaccuri.

Altri risultati di rilievo al Miglio Pratese: 9° Mattia Della Maggiora, 12° Michael Luongo, 32° Stefano Del Prete. Tra le Veterane 3° posto per Mirta Cappelli. All’11° edizione del Trofeo Podista Ubriaco a Riana vince la propria categoria Veterani Luca Diversi, tra l’altro ottimo 5° assoluto; bene anche gli, 12° Paolo Micotti, 19° Luca Bertoncini, 58° Luca Spinetti. Vittoria nella categoria Argento per Franco Olivari e 2° posto tra le Veterane per Odette Ciabatti.