Marciatori Barga, week-end di gare al Lago Santo

giovedì, 18 ottobre 2018, 12:34

Ieri si sono disputati gli ottavi di finale di coppa provinciale della terza categoria: per quanto riguarda le squadre nostrane le partite in programma erano “Filecchio-New Team” alle 15.30 e “Morianese-Gallicano” alle 20.30

mercoledì, 17 ottobre 2018, 16:06

Importante e classico appuntamento autunnale con la mezza maratona di Pisa, quest’anno valida anche come campionato regionale Fidal master. Importanti risultati per gli atleti del G.S. Orecchiella Garfagnana, saliti più volte sul podio

martedì, 16 ottobre 2018, 16:32

Al Golf Club Garfagnana si è disputato il Trofeo D’Autunno. Discreta la presenza di giocatori che si sono affrontati con un sano spirito agonistico nel pieno rispetto delle regole previste da questo sport

martedì, 16 ottobre 2018, 14:51

Lontanissima da casa, ma sempre vicina per chi la sostiene e la considera una della famiglia: non è bastato un oceano a dividere Idea Pieroni, impegnata alle olimpiadi giovanili di Buenos Aires, dai compagni e amici della Virtus CR Lucca che per alcune ore in questo weekend sono rimasti con...

martedì, 16 ottobre 2018, 12:17

Il secondo posto sul podio riservato al Campionato Italiano Asfalto e la sesta posizione assoluta nella classifica CIR coronano una stagione importante per il pilota lucchese

lunedì, 15 ottobre 2018, 16:19

Campionato amatoriale U.I.S.P. della Garfagnana nel segno dell’equilibrio e con qualche sorpresa. A punteggio pieno Capriola Poggio e Camporgiano (ma una gara in meno). Novità assoluta nella lotta al vertice il Cerageto Mojito