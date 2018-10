Sport



Ottimo finale di stagione per Rudy Michelini al Due Valli

martedì, 16 ottobre 2018, 12:17

A Rudy Michelini il Rally Due Valli avrebbe potuto dare ancora maggiore soddisfazione, se un problema ai collettori registrato dalla sua Skoda Fabia R5 proprio sull'ultima prova speciale non lo avesse costretto ad abbassare il ritmo per non compromettere l'esito della gara.



Ciò nonostante, il piazzamento al sesto posto assoluto nella sfida veronese ha consentito al pilota toscano – affiancato da Michele Perna alle note - di portare a casa un risultato di tutto rispetto a livello stagionale: un secondo posto nel Campionato Italiano Rally Asfalto (CIRA) e la sesta posizione di Campionato Italiano Rally (CIR), tanto più meritevoli se si considera che sono stati ottenuti la prima volta in cui Michelini si è cimentato con la serie e contro avversari molto veloci e di ben maggiore esperienza.



Un risultato importante per il portacolori della scuderia Movisport, che si somma ai tre allori conseguiti nelle tre gare toscane disputate nel corso dell'anno, e che consente di pensare con ottimismo a progetti più ambiziosi per il futuro.



"Sono piuttosto soddisfatto di questa stagione – commenta Michelini – perché dimostra che possiamo dire la nostra anche in un contesto competitivo di alto livello. Inevitabilmente abbiamo pagato in diverse occasioni la scarsa o nulla conoscenza pregressa del percorso, ma questa lacuna si può colmare; mentre dove avevamo un po' più confidenza con le prove riuscivamo a stare piuttosto vicini ai primi e questo è stato il riscontro davvero importante. Certamente avere alla spalle un team professionale ed esperto come la PA Racing, e la loro performante Skoda Fabia R5, ci ha aiutati moltissimo – prosegue Rudy – e non meno prezioso è stato il supporto di Pirelli. Oltre a loro devo ringraziare tutti i miei sponsor per aver sempre creduto nel mio progetto e a cui sono contento di aver portato un risultato interessante. Ora guardiamo al futuro e lavoriamo già in ottica 2019, visto che vorremmo trovare il budget per un programma ancora più ambizioso."