Paolo Andreucci campione italiano per l'undicesima volta

sabato, 13 ottobre 2018, 12:26

di michele masotti

Paolo Andreucci e Anna Andreussi, campioni italiani per l'undicesima volta. Il pilota garfagnino chiude al terzo posto l'ottava e decisiva tappa del Cir e al primo posto assoluto la classifica generale.



Non sono mancati i colpi di scena nelle prove speciali del Rally Due Valli. La competizione veronese ha riservato notizie positive per Paolo Andreucci. Il pilota garfagnino, coadiuvato dalla navigatrice e compagna di vita Anna Andreussi, è stato in testa alla classifica generale, inizialmente ad una proiezione in base ai distacchi maturati, con 75 punti, 5,5 in più del padrone di casa Umberto Scandola. Sorpasso in graduatoria effettuato in virtù del momentaneo secondo posto del portacolori della Peugeot 208 T16 nel rally veronese, che ha visto al comando Luca Rossetti. Quarta piazza, invece, per Umberto Scandola distanziato di 31’ da Paolo Andreucci.

Dicevamo dei colpi di scena che sono avvenuti nei primi due giorni. Simone Campedelli, altro pretendente al trono italiano, è uscito subito di scena nel corso della prima prova (Erbezzo 1 nda). La Ford Fiesta R5 del pilota romagnolo si è fermata per un problema di natura elettronico per poi non ripartire. Il secondo, forse il più pesante in ottica campionato, è arrivato all’alba di ieri quando Umberto Scandola ha riportato la foratura della ruota anteriore destra. Ad onor del vero, Paolo Andreucci era già in vetta alla classifica del CIR nel momento in cui è capitato l’inconveniente al suo principale.

Ottima, comunque, la condotta di gara offerta dal tandem della Peugeot 208 T16, mai come in questa stagione bersagliato dalla sfortuna. Su tutti il brutto incidente occorso in Ligura nello scorso mese di luglio, le cui scorie hanno riaperto un Cir che aveva mostrato un unico padrone. Motivo per cui l’undicesimo titolo nazionale si può considerare come una delle perle più splendenti della fantastica carriera di Paolo Andreucci.



La classifica finale recita: Andreucci 75 punti, Scandola 66,5, Crugnola 60, Campedelli 52. La classifica finale del Rally Due Valli invece riporta la vittoria per Rossetti e Mori alla guida della Hyundai, avanti a Crugnola e Fappani su Fiesta. Terzo posto per Paolo Andreucci. Il pilota garfagnino, nelle ultime prove, ha amministrato, come dimostra l'undicesima prova speciale, dove ha badato solo ad arrivare al traguardo con 27'6 di ritardo da Crugnola.