Pieve Fosciana, sconfitta di misura contro la capolista San Donato

domenica, 28 ottobre 2018, 21:49

di michele masotti

1-0

San Donato Acli: Storai, Majuri, Savini, Gentili, Faenzi, Agnelli, Sabbatini, Rigutini, Rispoli, Angelini (Pira) e Iabanji A disposizione: Trombetta, Amorfini, Mancianti, Polidori, Ferrari, Toninelli e Leye Allenatore: Francesco Ripaldi

Pieve Fosciana: Regoli, Angelini, Sarti, Umberto Barsanti, Touray, Biagioni, Pellegrinetti (Sesti), Malatesta, Odoardo Giusti, Dini (Lucchesi) e Alfredini A disposizione: Bertoncini, Teani, Bacci, Luca Barsanti e Gioele Giusti Allenatore: Francesco Fiori

Arbitro: Pistolesi di Piombino (Assistenti Lumetta di Piombino e Cavini di Siena)

Marcatore: 15’ Gentili

Il Pieve Fosciana conclude il trittico di partite contro formazioni maremmane cedendo di misura in casa del San Donato Acli, leader di questo girone C insieme al Forcoli. Come spesso accade in una partita equilibrata, la differenza è stata fatta da un calcio piazzato, arma tattica della quale in diverse occasioni aveva beneficiato la squadra di Francesco Fiori. Ospiti che tornano da questa trasferta con un pizzico di rammarico dato che il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto. Anche quest’oggi il Pieve Fosciana ha dovuto fare a meno, oltre che dei lungodegenti Vitali, Pieri e Piacentini, di Barsotti che ha accusato un risentimento nel riscaldamento ed è stato sostituito dal primo da Dini, a sua volta rientrante come Lucchesi.

Fiori aveva scelto di ripartire dalla formazione di domenica scorsa, con i fuoriquota Angelini e Sarti impiegati sulle corsie difensive e Malatesta accompagnato in avanti da Alfredini e Dini. Nelle fila del San Donato Acli, sulla cui classifica pende il ricorso effettuato dal Gambassi, l’osservato speciale è il centravanti Angelini. Ci si aspetta il gol di un attaccante ed invece, quando corre il minuto numero quindici, è il mediano Gentili a trovare l’inzuccata vincente sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Il Pieve Fosciana non ci sta e va vicino al pareggio con Odoardo Giusti e con una punizione di Alfredini. Nel secondo tempo i ragazzi di Fiori continuano a spingere: al 60’ il tecnico garfagnino si gioca la carta Lucchesi, al rientro dopo l’infortunio patito alla prima giornata. La capolista si affida a delle ripartenze piuttosto sporadiche che non creano grossi grattacapi alla difesa biancorossa.

La più nitida opportunità per ristabilire la parità capita sui piedi di Malatesta che calcia di poco fuori.

Domenica prossima capitan Biagioni e compagni affronteranno di fronte al pubblico amico del “Guido Angelini” i pisani dell’Atletica Etruria, entità che ha gli stessi punti (8) dei biancorossi.