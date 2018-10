Sport



Politici e “vecchie glorie” si affrontano al Nardini per ricordare Yuri Micchi

venerdì, 12 ottobre 2018, 11:49

di simone pierotti

Sarà una bella giornata di festa quella che domani, sabato 13 ottobre, lo stadio “Alessio Nardini” di Castelnuovo ospiterà con l’iniziativa “Ricordando Yuri”. Gli amici di Yuri Micchi, il medico prematuramente scomparso, hanno organizzato una partita amichevole a scopo benefico, tra una rappresentativa di “vecchie glorie” del Castelnuovo e una rappresentativa di politici e amministratori della Valle del Serchio. Il calcio di inizio sarà dato alle 18 ma la festa partirà prima, alle 16, con una serie di gare esibizione da parte degli allievi della Scuola Calcio gialloblu, con le annate Esordienti 2006 ed Esordienti 2007. Così l’unione sportiva, alla quale Yuri era molto legato sia professionalmente come medico sociale sia come grande tifoso, vuole rendere omaggio ad un amico di tutti.

Lo scopo della giornata è, come accennato, benefico: i fondi che saranno raccolti, sia con gli ingressi allo stadio che con la preparazione di una merenda, saranno destinati all’acquisto e installazione di due teche per contenere i defibrillatori sia per lo stadio “Nardini” che il campo “Comunale Vecchio”. Le due teche saranno intitolate alla memoria di Yuri.

A nome degli “amici di Yuri” parla Francesco Bertoncini: “Siamo alla vigilia di un evento a cui teniamo tutti molto. Yuri aveva molte passioni e molti amici, perché era una persona che si poneva nella maniera giusta. Per questo motivo in tanti mi hanno aiutato nei preparativi e sono convinto che domani sarà una giornata di festa. Ringraziamo tutto il gruppo degli Amici di Yuri, l’U.S. Castelnuovo e la Scuola Calcio, il comune di Castelnuovo e tutte le persone che hanno contribuito all’organizzazione. Ringrazio in maniera particolare tutti gli amministratori e i calciatori che hanno aderito e sottolineo che la partita è aperta a quanti ancora vorranno presentarsi. Gli amministratori e i calciatori che si presenteranno saranno ben accolti, e sarà un piacere farli giocare. Ripeto, sarà sicuramente una bella festa ma non sarà facile gestire l’emozione”.