Pontecosi, pareggio a Pappiana dal sapore di beffa

domenica, 7 ottobre 2018, 22:00

di lorenzo fiori

1-1

Pappiana: Lelli, Pellegrini (52' Frascarelli), Sapio (61' Andreotti), Danese, Di Blasi, Grazzini (85' Giuliacci), Di Bianco, Pacini, De Cicco, Bianco e Cerrai. A disposizione: Cateni, Piaggesi, Bargagna e Aliberti. Allenatore: Moretti.

Pontecosi Lagosì: Martini Adami Michele, Gavazzi, Magazzini, Bacci, Cavani, Marigliani Diego (52' Poli), Marigliani Lorenzo, Canelli (72' Bartolomei), Bonini Michele (80' De Vivo), Lunardi e Martini Adami Riccardo. A disposizione: Guidetti, Gennaro, Luti, Angelini, Bonini Nicola e Pozzi. Allenatore: De Luca.

Arbitro: Serra della sezione di Grosseto.

Marcatori: 57' Magazzini (P) e 95' Di Blasi (P).

Note: ammoniti 35' Cavani, 44' Magazzini, 53' Cerrai, 60' De Cicco e 62' Bonini Michele. Espulso Danese al 94'. Calci d'angolo 3-3. Minuti di recupero 1' e 5'.

Rocambolesco pareggio per i ragazzi di De Luca che passano in vantaggio con Magazzini ma si fanno riacciuffare all'ultimo secondo di partita con l'incursione di Di Blasi.

Tatticamente Moretti schiera il consueto 4-3-1-2 posizionando Danese in cabina di regia e Bianco come trequartista ad agire alle spalle di Di Bianco e De Cicco. Anche De Luca conferma il 4-3-3, privo di Bechelli e Romei, affidandosi a Lunardi come vertice offensivo affiancato da Michele Bonini e dal capitano Riccardo Martini Adami.

Prima frazione di gioco dove partono meglio i locali, bravi a giocare la palla ed a verticalizzare per le due punte. Pontecosi che aspetta e riparte in velocità andando vicino al vantaggio con un "lampo" di Riccardo Martini Adami al 9' e ancora con il numero 10, al 20', che dopo essere entrato in area di rigore non riesce a dare potenza al tiro. Successivamente Pappiana pericoloso con un colpo di testa di Di Blasi al 26', sette minuti dopo con De Cicco che sfiora il palo con una girata e al 41' con una conclusione di Bianco.

Nel secondo tempo partono meglio gli ospiti che, dopo una galoppata di Lunardi che finisce con un tiro alto, trovano il vantaggio con uno stacco impetuoso di Magazzini, al 57', che raggiunge quota due gol stagionali. A questo punto Pontecosi che cerca di limitare gli spazi e di raddoppiare in contropiede mentre i locali si gettano tutti in avanti per rattoppare la partita. In realtà le occasioni più clamorose ce l'avrà il Pontecosi: con Michele Bonini al 70', con un tiro lento di Lunardi al 78' e con una punizione velenosa di Riccardo Martini Adami al 89'. Il grande impegno e la voglia di pareggiare del Pappiana viene premiata al minuto numero 95 con la rete di Di Blasi che fa esplodere di gioia tutta la sua squadra.

Nella prossima giornata, la quinta di questo campionato, il Pappiana ospiterà il Vagli mentre il Pontecosi attenderà tra le mura amiche il Migliarino Vecchiano.