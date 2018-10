Sport



Presentata al Teatro Accademico la BioNatura Nottolini 2018/2019

domenica, 7 ottobre 2018, 09:53

di andrea salerno

Alle 18.30 di ieri, il teatro Accademico di Bagni di Lucca si è vestito a festa per accogliere le rose delle varie formazioni della BioNatura Nottolini. Poco prima che si abbassassero le luci per dare risalto al palco, la platea e le balconate presentavano un ottimo colpo d'occhio.

Quando sono saliti sul palco il vicepresidente Enrico Bertini e il direttore sportivo Oronzo Miccoli, che per l'occasione ha svolto il ruolo di presentatore, l'euforia era palpabile. Prima di dare spazio alle giocatrici, il presidente Pietro Gardi, il ds Miccoli ed il patron di BioNatura, Pietro Riccomini, sono stati omaggiati di una targhetta celebrativa e di una maglia della Nottolini. Entrambi hanno voluto evidenziare la loro voglia di non accontentarsi mai e si sono augurati che questo spirito sia lo stesso delle giocatrici che scenderanno in campo.

Dopodiché hanno fatto il loro ingresso, nell'ordine, l'Under 13, l'Under 14 bianca, l'Under 14 nera, l'Under 16 e l'Under 18, tutte molto agguerrite e pronte a mettersi in gioco. Dulcis in fundo, chiamate a gran voce dal pubblico una ad una, sono comparse le ragazze della B1 accompagnate dall'allenatore Becheroni.

“Questo per noi è l'anno dell'esordio assoluto in B1, non sarà semplice ma veniamo da un campionato esaltante come quello della scorsa stagione. Intanto, dobbiamo cercare di capire chi siamo e a che cosa si può ambire, poi tireremo le somme – ha spiegato Becheroni -”.

Alla fine della presentazione, il pubblico e le giocatrici si sono trasferiti al casinò di Bagni di Lucca dove è proseguita la serata con una partecipatissima cena.